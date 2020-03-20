Маніакальний ажіотаж довкола туалетного паперу: чому

А ми даремно сміємося над ажіотажем, пов'язаним з купівлею туалетного паперу.

Я от сиджу вдома. Двоє дорослих. Розумію, що це може бути смішним, але один рулон туалетного паперу у нас витрачається десь за 2 – 3 дні. Пішла рахувати, скільки рулонів у нас є вдома – 24. Тобто, має вистачити десь на півтора – два місяці.

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Так що не спішіть сміятися. Особливо ті, у кого діти, старші члени сім'ї.

Але туалетний папір – це не лише про туалетний папір в буквальному сенсі слова.

Австралія і туалетний папір pic.twitter.com/a9Dy71ACbF — Сметанат борщу (@SmetanatBorschu) March 12, 2020

Австралійці, очевидно, відповідально ставляться до карантину, тому запасаються основним і на довго, судячи з кількості

Ви вже, певне, читали публікації в медіа, які пояснюють наше маніакальне прагнення закупитися папером.

Ось точка зору викладача Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я і соціальної роботи Ніка Едвардса:

Туалетний папір символізує контроль. Ми використовуємо його для того, щоб очиститися. Він пов'язана з функцією тіла, яка свого роду табуйована. Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль. А туалетний папір дає відчуття контролю над гігієною і чистотою.

Люди часто використовують туалетний папір як замінник паперовим серветкам і рушникам. Тому в наявності в магазинах і серветки, і рушники. А туалетний папір закінчувався набагато швидше.

Німецький портал статистики Statista повідомив, що за прогнозами на 2020 рік рівень споживання туалетного паперу у самій Німеччині – трохи менше 10 кілограмів на рік на 1 людину. Один рулон – це в середньому 90 грамів. Виходячи з цього, одному німцеві в середньому потрібно 110 рулонів на рік.

Звісно, зараз споживання збільшилось, а от коли закінчиться коронавірус, попит спаде. І повернеться на ті ж позначки.

Отже, скільки туалетного паперу використають споживачі у різних країнах світу, виходячи із прогнозів на 2020 рік?

Великобританія – 11, 5 кілограмів на рік на 1 людину;

США – 10,7 кілограмів;

Німеччина – 9,9 кг;

Японія – 8,8 кг;

Франція – 8, 6 кг;

Італія – 8,3 кг;

Південна Корея – 7,5 кг;

Китай – 6,7 кг.

Виходячи з цього, середньому американцю знадобиться 141 рулон на рік. Італійці та французи використають десь по 70 рулонів, а китайці – не більше 50.

Якщо орієнтуватися на ці прогнози, то можна порахувати: на 2 тижні карантину в середньому може знадобитися 6-8 рулонів паперу кожній людині, або 12 рулонів на місяць. Для сім'ї із 3 людей – 18-20 рулонів на 2 тижня.

Ще знайшла цікаве дослідження компанії Pro-Consulting (грудень 2017 року) ринку паперу в сегментах туалетного паперу, паперових рушників, серветок, а також паперу-основи – для виробництва туалетного паперу в Україні. На ринку зростали показники у всіх сегментах: туалетного паперу – на 5 відсотків, паперових рушників – на 19, а серветок – на 21 відсоток. Ринок переважно заповнений вітчизняною продукцією. Винятком є м'які багатошарові целюлозні вироби виробництва провідних світових брендів.

Так, ріст є, але ми все одно не встигаємо за світом. В Україні лише 10 відсотків користуються паперовими рушниками і 12 відсотків – серветками і одноразовими носовичками.



А це флорист із США, який тимчасово змінив квіти на туалетний папір

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Ну і декілька цікавих фактів про туалетний папір:

1. Туалетний папір першими почали виробляти американці. У 1857 році. Був такий Йосиф Гайєтті, от він і почав. А його ім'я красувалось на кожному листку.

2. В Англії туалетний папір почали продавати в 1880 році, і не в рулонах, як зараз, а в квадратних коробках.

3. В порівнянні з попереднім десятиріччям споживання туалетного паперу зросло на 40 відсотків. За рахунок розвитку сфери послуг та готельного бізнесу, як правило.

4. Найбільше в ЄС туалетного паперу використовують жителі країн Балтії, найменше – економні німці.

5. Креативний дизайн прийшов і у виробництво паперу. Наприклад, туалетний папір Renova Black чорного кольору користується великою популярністю і дуже добре продається.

6. У 1991 році під час операції "Буря в пустелі" туалетний папір використовувався для маскування танків.

7. На території колишнього СРСР виробництво туалетного паперу розпочали наприкінці 1969 року на Сяському целюлозно-паперовому комбінаті. Для цього в Англії було закуплено дві величезні машини для виробництва туалетного паперу.

8. В Україні побудовано близько десяти фабрик для виробництва паперу тіссью. Найпотужніші та відомі це Обухівський КПК, Папір-Мал, Дніпропетровська паперова фабрика, Кохавинська паперова фабрика.

9. Росія споживає лише півтора кілограма туалетного паперу в рік на душу населення, що приблизно в 4 рази менше, ніж у країнах Східної Європи і 10 разів менше, ніж у Західній Європі і США.

10. В різні часи замість туалетного паперу люди використовували: шматки тканини ("туалетний папір" для багатих), листя, трава, сіно, вода, сніг, шкірка фруктів, галька, губка на паличці, кукурудзяні качани.