Не варто боятись. Кількість заражених Covid-19 щодня буде збільшуватись

Один або два наступних тижні ми будемо регулярно отримувати новини про збільшення кількості випадків коронавірусу.

Зараз поясню, чому ми не повинні боятися цих новин. Навпаки – ми повинні наполягати на тому, щоб уряд нарешті почав широкомасштабне тестування на covid-19 в Україні, і виявляв якомога більше випадків.

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На графіку – динаміка нових випадків covid-19 у китайській провінції Хубей. Сірі стовпчики – це "реальні" випадки (встановлені уже в ретроспективі), а помаранчеві – це офіційно виявлені випадки за допомогою тестів.

Давайте подивимося на зростання і спадання стовпчиків одного і другого кольору. І звернемо увагу на хід подій:

31 грудня було виявлено перший випадок атипової пневмонії, пов'язаний з новим вірусом.