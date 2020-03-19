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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Павло Ковтонюк
      Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

      Не варто боятись. Кількість заражених Covid-19 щодня буде збільшуватись

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      Кількість хворих на коронавірус в Україні щодня буде зростати / Getty Images

      Один або два наступних тижні ми будемо регулярно отримувати новини про збільшення кількості випадків коронавірусу.

      Зараз поясню, чому ми не повинні боятися цих новин. Навпаки – ми повинні наполягати на тому, щоб уряд нарешті почав широкомасштабне тестування на covid-19 в Україні, і виявляв якомога більше випадків.

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      На графіку – динаміка нових випадків covid-19 у китайській провінції Хубей. Сірі стовпчики – це "реальні" випадки (встановлені уже в ретроспективі), а помаранчеві – це офіційно виявлені випадки за допомогою тестів.

      Давайте подивимося на зростання і спадання стовпчиків одного і другого кольору. І звернемо увагу на хід подій:

      1. 31 грудня було виявлено перший випадок атипової пневмонії, пов'язаний з новим вірусом.
      1. 21 січня почалося швидке збільшення виявлення випадків. (Зараз воно – сподіваюся – почнеться в Україні).
         
      2. 24 січня у провінції Хубей ввели карантин (в Україні він уже діє).

        Уже через чотири дні кількість "реальних" випадків стабілізувалася, а трохи пізніше почала зменшуватися.

      Але зверніть увагу: кількість офіційно виявлених випадків продовжила дуже швидко рости (насправді ж, спалах уже зменшувався).

      Чому? Тому що системи виявлення почали знаходити "старі" випадки, яких уже назбиралося чимало.

      Така ж ситуація відбувається в Україні. Я виділив червоним квадратом етап, на якому, на мою думку, ми зараз знаходимося.

      Кількість реальних випадків знаходиться на "піку". Я чув різні оцінки реальних випадків в Україні – від 100, 1000 і аж до "у нас все горить" випадків. Я вважаю, що їх реально близько 300-400.

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      Через введені (щоправда, без будь-якої продуманої логіки) карантинні заходи, кількість "реальних" випадків тим не менш швидко стабілізується або уже стабілізувалася.

      Водночас зараз головна задача – розпочати нарешті масштабне виявлення.

      Не треба шкодувати тести, треба шкодувати медичні маски.

      А нам усім – бути спокійними. Все буде добре.

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      Автор: Павло Ковтонюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Китай Новини України Публікації Новини політики
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