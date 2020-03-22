16:35
22 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      "Вцілілий наступник": у Британії призначили заміну міністру на випадок коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Британський уряд / Flickr

      У Британії призначили "вцілілого наступника" (designated survivor) на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його помічники захворіють на коронавірус. Це сталося після того, як минулого тижня більшість високопосадовців вимушено самоізолювались.

      "Наступником" призначили міністра закордонних справ Домініка Рааба. Про це повідомили у The Sunday Times.

      Читайте також У Британії закривають школи на карантин: коментар журналіста з Лондона

      Якщо Джонсон підхопить коронавірус, Рааб буде виконувати його обов'язки на посаді прем'єр-міністра. Сам Борис Джонсон наразі не здавав тести на коронавірус.


      Борис Джонсон / Фото Turan Times

      Домінік Рааб є першим державним секретарем. Він двічі здав тест на Covid-19, після того, як у нього з'являвся кашель. Результати показали, що міністр цілком здоровий.

      У виданні також повідомили, що більшість людей вважають – прем'єр-міністра, у випадку хвороби, повинен замінити політик-консерватор Майкл Гоув, а не Домінік Рааб. Це викликало суперечки у британському уряді.


      Домінік Рааб та Майкл Гоув / Колаж 24 каналу

      Визначили також низку інших кандидатів, які можуть замінити посадовців під час спалаху Covid-19.

      Що відомо про коронавірус в Британії? У Британії станом на 21 березня підтверджено понад 5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Загалом померли 233 людини.

      Серед інфікованих опинився помічник Її Величності в Букінгемському палаці. Лікарі кажуть, що він же був хворим тоді, коли в палаці була 93-річна королева.

      Також у Лондоні розпочалося будівництво мобільних моргів для людей, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19.

      коронавірус, головні цифри
      Для кого коронавірус є найбільш небезпечним / Інфографіка 24 каналу

      Ми не можемо стримати ситуацію і вже не рахуємо мертвих, – медсестра про ситуацію в Італії
      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Велика Британія Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Робота з дому може бути ефективною: поради від компанії Google
      Блог Медіа
      сьогодні , 15:08 Актор воєнної драми "Черкаси" звернувся до Зеленського: відверте інтерв'ю з творчою групою
      Катерина Петренко
      сьогодні , 13:52 Відомий український легкоатлет Дмитренко потрапив у жахливу ДТП і потребує допомоги
      Софія Кулай
      сьогодні , 12:58 Коронавірус і релігія: чи гріх не ходити до церкви
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 12:00 Досі ігноруєте карантинні заходи? Декілька аргументів для неслухняних українців
      Блог Соцмережі
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук