"Вцілілий наступник": у Британії призначили заміну міністру на випадок коронавірусу

У Британії призначили "вцілілого наступника" (designated survivor) на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон або його помічники захворіють на коронавірус. Це сталося після того, як минулого тижня більшість високопосадовців вимушено самоізолювались.

"Наступником" призначили міністра закордонних справ Домініка Рааба. Про це повідомили у The Sunday Times.

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Якщо Джонсон підхопить коронавірус, Рааб буде виконувати його обов'язки на посаді прем'єр-міністра. Сам Борис Джонсон наразі не здавав тести на коронавірус.



Борис Джонсон / Фото Turan Times

Домінік Рааб є першим державним секретарем. Він двічі здав тест на Covid-19, після того, як у нього з'являвся кашель. Результати показали, що міністр цілком здоровий.

У виданні також повідомили, що більшість людей вважають – прем'єр-міністра, у випадку хвороби, повинен замінити політик-консерватор Майкл Гоув, а не Домінік Рааб. Це викликало суперечки у британському уряді.



Домінік Рааб та Майкл Гоув / Колаж 24 каналу

Визначили також низку інших кандидатів, які можуть замінити посадовців під час спалаху Covid-19.

Що відомо про коронавірус в Британії? У Британії станом на 21 березня підтверджено понад 5 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Загалом померли 233 людини.



Серед інфікованих опинився помічник Її Величності в Букінгемському палаці. Лікарі кажуть, що він же був хворим тоді, коли в палаці була 93-річна королева.



Також у Лондоні розпочалося будівництво мобільних моргів для людей, які померли від ускладнень, викликаних Covid-19.



Для кого коронавірус є найбільш небезпечним / Інфографіка 24 каналу