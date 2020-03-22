16:34
22 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      "Уцелевший преемник": в Британии назначили замену министру на случай коронавируса

      - Читати новину українською

      В Британии назначили "уцелевшего преемника" (designated survivor) в случае, если премьер-министр Борис Джонсон или его помощники заболеют коронавирусом. Это произошло после того, как на прошлой неделе большинство чиновников вынужденно самоизолировались.

      "Преемником" назначили министра иностранных дел Доминика Рааба. Об этом сообщили в The Sunday Times.

      Читайте также В Британии закрывают школы на карантин: комментарий журналиста из Лондона

      Если Джонсон подхватит коронавирус, Рааб будет выполнять его обязанности на посту премьер-министра. Сам Борис Джонсон пока не сдавал тесты на коронавирус.


      Борис Джонсон / Фото Turan Times

      Доминик Рааб является первым государственным секретарем. Он дважды сдал тест на Covid-19, после того, как у него появлялся кашель. Результаты показали, что министр вполне здоров.

      В издании также сообщили, что большинство людей считают – премьер-министра, в случае болезни, должен заменить политик-консерватор Майкл Гоув, а не Доминик Рааб. Это вызвало споры в британском правительстве.


      Доминик Рааб и Майкл Гоув / Коллаж 24 канала

      Определили также ряд других кандидатов, которые могут заменить чиновников во время вспышки Covid-19.

      Что известно о коронавирусе в Британии?В Британии по состоянию на 21 марта подтверждено более 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В общем умерли 233 человека.

      Среди инфицированных оказался помощник Ее Величества в Букингемском дворце. Врачи говорят, что он уже был болен, когда во дворце была 93-летняя королева.

      Также в Лондоне началось строительство мобильных моргов для людей, умерших от осложнений, вызванных Covid-19.

      коронавірус, головні цифри
      Для кого коронавирус является наиболее опасным / Инфографика 24 канала

      Магнитные бури в марте 2020 года: актуальный прогноз
      сегодня
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Великобритания Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
      Катерина Петренко
      сегодня , 13:58 Известный украинский легкоатлет Дмитренко попал в ужасную ДТП и нуждается в помощи
      Софія Кулай
      сегодня , 12:58 Коронавирус и религия: грех ли не ходить в церковь
      Анатолій Яворський
      сегодня , 12:00 До сих пор игнорируете карантин? Несколько аргументов для непослушных украинцев
      Блог Соцмережі
      сегодня , 10:20 Скандальная группа "Коломойский – Аваков": почему на самом деле избавились от Рябошапки
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук