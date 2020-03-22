"Уцелевший преемник": в Британии назначили замену министру на случай коронавируса

В Британии назначили "уцелевшего преемника" (designated survivor) в случае, если премьер-министр Борис Джонсон или его помощники заболеют коронавирусом. Это произошло после того, как на прошлой неделе большинство чиновников вынужденно самоизолировались.

"Преемником" назначили министра иностранных дел Доминика Рааба. Об этом сообщили в The Sunday Times.

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Если Джонсон подхватит коронавирус, Рааб будет выполнять его обязанности на посту премьер-министра. Сам Борис Джонсон пока не сдавал тесты на коронавирус.



Борис Джонсон / Фото Turan Times

Доминик Рааб является первым государственным секретарем. Он дважды сдал тест на Covid-19, после того, как у него появлялся кашель. Результаты показали, что министр вполне здоров.

В издании также сообщили, что большинство людей считают – премьер-министра, в случае болезни, должен заменить политик-консерватор Майкл Гоув, а не Доминик Рааб. Это вызвало споры в британском правительстве.



Доминик Рааб и Майкл Гоув / Коллаж 24 канала

Определили также ряд других кандидатов, которые могут заменить чиновников во время вспышки Covid-19.

Что известно о коронавирусе в Британии?В Британии по состоянию на 21 марта подтверждено более 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. В общем умерли 233 человека.



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