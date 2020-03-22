У політв'язня Мустафаєва симптоми коронавірусу, Росія не надає меддопомоги

У фігуранта так званої "другої бахчисарайської справи" Сервера Мустафаєва сильна тепмература, лихоманка та кашель. Його незаконно утримують у Ростові-на-Дону, звинувачуючи у тероризмі.

Належної медичної допомоги окупанти політичному в'язневі не надають. Про погіршення стану політв'язня Мустафаєва повідомила у своєму фейсбуці обмудсменка Людмила Денісова.

До цього На окупованому Донбасі коронавірус можливий у майже 700 людей, – Денісова

Він звертався до Південного окружного військового суду в Ростові, адміністрації СІЗО, однак йому зробили лише жарознижувальні ін’єкції та не зробили жодного аналізу для встановлення діагнозу.

Вважаю такі дії російської влади неприпустимими, адже вони прямо порушують основоположне право людини на життя, гарантоване Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,

– пише Денісова.

Омбудсменка вимагає втрутитися у справу повноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову і надати Мустафаєву необхідну медичну допомогу.

Погіршало Мустафаєву ще 19 березня: саме тоді в Апеляційному суду мали розглядати заяву Мустафаєва. Однак засідання не відбулося через високу температуру і лихоманку політв'язня.

У чому звинувачують Сервера Мустафаєва Сервер Мустафаєв – правозахисник, координатор "Кримської солідарності". Його заарештували 21 травня 2018 року, після чого він став фігурантом так званої другої Бахчисарайської справи "Хізб ут-Тахрір". Це політична ісламська партія, яка законно діє у США та Європі. Однак, у Росії вона визнана терористичною.



У цій справі Росія звинувачує вісьмох осіб – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекерьяєва й Ернеса Аметова, Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.



15 листопада Південний військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти другої Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір, почав розглядати справу по суті.