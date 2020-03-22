У политзаключенного Мустафаева симптомы коронавируса, Россия не предоставляет медпомощь

У фигуранта так называемого "второго бахчисарайского дела" Сервера Мустафаева сильная тепмература, лихорадка и кашель. Его незаконно удерживают в Ростове-на-Дону, обвиняя в терроризме.

Надлежащей медицинской помощи оккупанты политическому узнику не оказывают. Об ухудшении состояния политзаключенного Мустафаева сообщила в своем фейсбуке обмудсмен Людмила Денисова.

К этому На оккупированном Донбассе коронавирус возможен почти 700 человек, – Денисова

Он обращался в Южный окружной военный суд в Ростове, администрацию СИЗО, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции и не сделали ни одного анализа для установления диагноза.

Считаю такие действия российских властей недопустимыми, ведь они прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,

– пишет Денисова.

Омбудсмен требует вмешаться в дело полномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и предоставить Мустафаеву необходимую медицинскую помощь.

Ухудшилось состояние Мустафаева еще 19 марта: именно тогда в Апелляционном суде должны были рассматривать заявление Мустафаева. Однако заседание не состоялось из-за высокой температуры и лихорадки политзаключенного.

В чем обвиняют Сервера МустафаеваСервер Мустафаев – правозащитник, координатор "Крымской солидарности". Его арестовали 21 мая 2018 года, после чего он стал фигурантом так называемого второго Бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир". Это политическая исламская партия, которая законно действует в США и Европе. Однако, в России она признана террористической.



В этом деле Россия обвиняет восемь человек – Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекерьяева и Эрнеста Аметова, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.



15 ноября Южный военный окружной суд в российском Ростове-на-Дону, куда были этапированы все фигуранты второго Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир, начал рассматривать дело по существу.