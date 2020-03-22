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      У политзаключенного Мустафаева симптомы коронавируса, Россия не предоставляет медпомощь

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      У фигуранта так называемого "второго бахчисарайского дела" Сервера Мустафаева сильная тепмература, лихорадка и кашель. Его незаконно удерживают в Ростове-на-Дону, обвиняя в терроризме.

      Надлежащей медицинской помощи оккупанты политическому узнику не оказывают. Об ухудшении состояния политзаключенного Мустафаева сообщила в своем фейсбуке обмудсмен Людмила Денисова.

      К этому На оккупированном Донбассе коронавирус возможен почти 700 человек, – Денисова

      Он обращался в Южный окружной военный суд в Ростове, администрацию СИЗО, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции и не сделали ни одного анализа для установления диагноза.

      Считаю такие действия российских властей недопустимыми, ведь они прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
      – пишет Денисова.

      Омбудсмен требует вмешаться в дело полномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и предоставить Мустафаеву необходимую медицинскую помощь.

      Ухудшилось состояние Мустафаева еще 19 марта: именно тогда в Апелляционном суде должны были рассматривать заявление Мустафаева. Однако заседание не состоялось из-за высокой температуры и лихорадки политзаключенного.

      В чем обвиняют Сервера МустафаеваСервер Мустафаев – правозащитник, координатор "Крымской солидарности". Его арестовали 21 мая 2018 года, после чего он стал фигурантом так называемого второго Бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир". Это политическая исламская партия, которая законно действует в США и Европе. Однако, в России она признана террористической.

      В этом деле Россия обвиняет восемь человек – Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекерьяева и Эрнеста Аметова, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

      15 ноября Южный военный окружной суд в российском Ростове-на-Дону, куда были этапированы все фигуранты второго Бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир, начал рассматривать дело по существу. 

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Людмила Денисова Новости Крыма Оккупированные территории Крымские татары Новости политики
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