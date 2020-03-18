На оккупированном Донбассе коронавирус возможен у почти 700 человек, – Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в течение недели на оккупированном Донбассе 600 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ, еще у 91 человека подозревают пневмонию. Впрочем, на оккупированных Россией территориях до сих пор нет тестов на выявление коронавируса.

К сожалению, аналогичная информация о ситуации с заболеваемостью на временно оккупированной территории Крыма отсутствует, рассказала Людмила Денисова в своем телеграме.

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Из-за отсутствия тестов на оккупированном Донбассе врачи не могут определить происхождение пневмонии. Поэтому омбудсмен призвала международные организации, у которых есть доступ на оккупированные территории, помочь им в борьбе с коронавирусом.

Прошу оказать содействие в максимальном обеспечении тестами на определение коронавируса, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения. Кроме того, провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса,

– отметила Денисова.

Она также обратилась к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Их омбудсмен призвала быть внимательными к своему здоровью, а при первых проявлениях болезни обращаться к врачам.

Что еще известно об эпидемии коронавируса на Донбассе?Как известно, коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его завезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.



В первую очередь на вспышку коронавируса на Донбассе отреагировала Россия – она ​​закрыла въезд для жителей ней же оккупированных территорий.