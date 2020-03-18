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      На оккупированном Донбассе коронавирус возможен у почти 700 человек, – Денисова

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      Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что в течение недели на оккупированном Донбассе 600 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ, еще у 91 человека подозревают пневмонию. Впрочем, на оккупированных Россией территориях до сих пор нет тестов на выявление коронавируса.

      К сожалению, аналогичная информация о ситуации с заболеваемостью на временно оккупированной территории Крыма отсутствует, рассказала Людмила Денисова в своем телеграме.

      Интересно Коронавирус на оккупированный Донбасс завезли из России, – СНБО

      Из-за отсутствия тестов на оккупированном Донбассе врачи не могут определить происхождение пневмонии. Поэтому омбудсмен призвала международные организации, у которых есть доступ на оккупированные территории, помочь им в борьбе с коронавирусом.

      Прошу оказать содействие в максимальном обеспечении тестами на определение коронавируса, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения. Кроме того, провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса,
      – отметила Денисова.

      Она также обратилась к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Их омбудсмен призвала быть внимательными к своему здоровью, а при первых проявлениях болезни обращаться к врачам.

      Что еще известно об эпидемии коронавируса на Донбассе?Как известно, коронавирус на оккупированном Донбассе распространился из Горловки Донецкой области. Туда его завезла женщина, которая путешествовала через Москву в Китай.

      В первую очередь на вспышку коронавируса на Донбассе отреагировала Россия – она ​​закрыла въезд для жителей ней же оккупированных территорий.

       

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Оккупированные территории Людмила Денисова
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