На окупованому Донбасі коронавірус можливий у майже 700 людей, – Денісова
Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що протягом тижня на окупованому Донбасі 600 людей звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ, ще у 91 людини підозрюють пневмонію. Втім на окупованих Росією територіях досі немає тестів на виявлення коронавірусу.
На жаль, аналогічна інформація про ситуацію з захворюваністю на тимчасово окупованій території Криму відсутня, розповіла Людмила Денісова у своєму телеграмі.
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Через відсутність тестів на окупованому Донбасі лікарі не можуть визначити походження пневмонії. Відтак омбудсмен закликала міжнародні організації, які мають доступ до окупованих територій, допомогти їм у боротьбі з коронавірусом.
Прошу посприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення коронавірусу, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення. Крім того, провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу,
– наголосила Денісова.
Вона також звернулася до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Їх омбудсмен закликала бути уважними до свого здоров'я, а при перших проявах хвороби звертатися до лікарів.
Що ще відомо про епідемію коронавірусу на Донбасі?Як відомо, коронавірус на окупованому Донбасі поширився з Горлівки Донецької області. Туди його завезла жінка, яка подорожувала через Москву у Китай.
Найперше на спалах коронавірусу на Донбасі відреагувала Росія – вона закрила в'їзд для мешканців нею ж окупованих територій.