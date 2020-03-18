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      На окупованому Донбасі коронавірус можливий у майже 700 людей, – Денісова

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      На окупованих територіях досі немає тестів на коронавірус / novosti.dn.ua

      Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що протягом тижня на окупованому Донбасі 600 людей звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ, ще у 91 людини підозрюють пневмонію. Втім на окупованих Росією територіях досі немає тестів на виявлення коронавірусу.

      На жаль, аналогічна інформація про ситуацію з захворюваністю на тимчасово окупованій території Криму відсутня, розповіла Людмила Денісова у своєму телеграмі.

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      Через відсутність тестів на окупованому Донбасі лікарі не можуть визначити походження пневмонії. Відтак омбудсмен закликала міжнародні організації, які мають доступ до окупованих територій, допомогти їм у боротьбі з коронавірусом.

      Прошу посприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення коронавірусу, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення. Крім того, провести інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу,
      – наголосила Денісова.

      Вона також звернулася до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму. Їх омбудсмен закликала бути уважними до свого здоров'я, а при перших проявах хвороби звертатися до лікарів.

      Що ще відомо про епідемію коронавірусу на Донбасі?Як відомо, коронавірус на окупованому Донбасі поширився з Горлівки Донецької області. Туди його завезла жінка, яка подорожувала через Москву у Китай.

      Найперше на спалах коронавірусу на Донбасі відреагувала Росія – вона закрила в'їзд для мешканців нею ж окупованих територій.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Здоров'я Окуповані території Людмила Денісова
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