Команда рятівників: стюардеса МАУ показала борт, що евакуйовував українців з Єгипту

Спецрейси продовжують забирати українців із різних куточків світу у час пандемії коронавірусу Covid-2019. Справжній героїзм при цьому проявляють екіпажі літаків, що здійснюють евакуацію.

Вони здійснюють рейси у напружених та досить непростих умовах. Увесь екіпаж при цьому одягає захисний спецодяг. Фото з одного із таких рейсів оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці стюардеса МАУ Валерія Волощук.

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Вона разом із командою 21 березня повернула з єгипетської Хургади 252 українців.

Щиро дякую усьому екіпажу за бездоганно виконаний рейс. Не дивлячись на усі перешкоди та ймовірність зриву рейсу ми із першої секунди та до самої посадки були справжньою командою. Ми, як ніколи раніше, відчули на всі 100% своє основне призначення та покликання – доставити пасажирів із пункту "А" до пункту "Б" безпечно. Це був непростий день, як емоційно так і фізично,

– поділилася своїми враженням Волощук.

Вона також уточнила, що разом із колегами після рейсу відправилася на самоізоляцію, що триватиме 14 днів.

"Дякую усім пасажирам за сумлінне виконання усіх вказівок екіпажу. Бажаю всім 36,6 і тверезої свідомості у випадку будь-якої надскладної ситуації", – додала стюардеса.

Що відомо про евакуацію українців з Єгипту?Загалом у Єгипті станом на 16 березня перебували понад половина усіх українців, яких потрібно було евакуйовувати. Усе через те, що під час спалаху епідемії коронавірусу у північноафриканській країні уже стартував туристичний сезон.



Загалом українська влада запланувала евакуювати українців з Єгипту 23 спеціальними рейсами, які мають доставити наших громадян з Шарм-ель-Шейха та Хургади у Київ, Дніпро, Харків, Одесу і Львів.



Спецрейси заплановані через скасування Україною міжнародного авіасполучення у зв'язку з ризиком поширення Covid-2019 всередині держави.