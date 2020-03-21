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      У ще одного українського депутата виявили коронавірус

      - Читать новость на русском
      Сергій Вельможний / politeka.net

      У ще одного народного депутата України Сергія Вельможного виявили коронавірус. Він разом зі своїм сином перебуває в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва.

      Про захворювання депутата від групи "Довіра" повідомив його колега Сергій Шахов, у якого також діагностували коронавірус.

      До слова Нардепа з коронавірусом Шахова госпіталізували: деталі

      У них з сином підтвердився вірус, але рентген їм зроблять вже завтра. Завтра подивимося, що не було пневмонії – це дуже важливо вчасно відслідкувати,
      – наголосив Шахов.

      Він підкреслив, що у лікарні здебільшого все гаразд – як, наприклад, у Китаї чи Великій Британії. Єдине що іноді не вистачає медикаментів чи масок, які доводиться купувати самому.

      "Зараз мені довелося просити друзів, щоб усе це купили і привезли сюди. Адже ви знаєте, у якому стані наша медицина, і хто її до цього стану довів", – заявив депутат.

      Розповідь Сергія Шахова: дивіться відео

      Що відомо про Сергія Вельможного?Вельможний Сергій – народний депутат України 9 скликання. Йому 43 роки, а родом він з Луганської області. Раніше займався адвокатською діяльністю та був помічником Сергія Шахова.

      Вельможний є членом політичної партії "Наш край", головою якої є той же Шахов. У парламенті вони сформували політичну групу "Довіра".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус Covid-19 Сергій Шахов Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини Луганська
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