У ще одного українського депутата виявили коронавірус

У ще одного народного депутата України Сергія Вельможного виявили коронавірус. Він разом зі своїм сином перебуває в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва.

Про захворювання депутата від групи "Довіра" повідомив його колега Сергій Шахов, у якого також діагностували коронавірус.

До слова Нардепа з коронавірусом Шахова госпіталізували: деталі

У них з сином підтвердився вірус, але рентген їм зроблять вже завтра. Завтра подивимося, що не було пневмонії – це дуже важливо вчасно відслідкувати,

– наголосив Шахов.

Він підкреслив, що у лікарні здебільшого все гаразд – як, наприклад, у Китаї чи Великій Британії. Єдине що іноді не вистачає медикаментів чи масок, які доводиться купувати самому.

"Зараз мені довелося просити друзів, щоб усе це купили і привезли сюди. Адже ви знаєте, у якому стані наша медицина, і хто її до цього стану довів", – заявив депутат.

Розповідь Сергія Шахова: дивіться відео

Що відомо про Сергія Вельможного?Вельможний Сергій – народний депутат України 9 скликання. Йому 43 роки, а родом він з Луганської області. Раніше займався адвокатською діяльністю та був помічником Сергія Шахова.



Вельможний є членом політичної партії "Наш край", головою якої є той же Шахов. У парламенті вони сформували політичну групу "Довіра".