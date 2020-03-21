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      У еще одного украинского депутата обнаружили коронавирус

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      У еще одного народного депутата Украины Сергея Вельможного обнаружили коронавирус. Он вместе со своим сыном находится в Александровской клинической больнице города Киева.

      О заболевании депутата от группы "Доверие" сообщил его коллега Сергей Шахов, у которого также диагностировали коронавирус.

      У них с сыном подтвердился вирус, но рентген им сделают уже завтра. Завтра посмотрим, что не было пневмонии – это очень важно вовремя отследить,
      – подчеркнул Шахов.

      Он подчеркнул, что в больнице в основном все в порядке – как, например, в Китае или Великобритании. Единственное что иногда не хватает медикаментов или масок, которые приходится покупать самому.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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