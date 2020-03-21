У еще одного украинского депутата обнаружили коронавирус

У еще одного народного депутата Украины Сергея Вельможного обнаружили коронавирус. Он вместе со своим сыном находится в Александровской клинической больнице города Киева.

О заболевании депутата от группы "Доверие" сообщил его коллега Сергей Шахов, у которого также диагностировали коронавирус.

У них с сыном подтвердился вирус, но рентген им сделают уже завтра. Завтра посмотрим, что не было пневмонии – это очень важно вовремя отследить,

– подчеркнул Шахов.

Он подчеркнул, что в больнице в основном все в порядке – как, например, в Китае или Великобритании. Единственное что иногда не хватает медикаментов или масок, которые приходится покупать самому.

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