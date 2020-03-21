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      Нардепа з коронавірусом Шахова госпіталізували: деталі

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      Сергія Шахова госпіталізували через коронавірус / фото з фейсбуку

      За рекомендацією лікарів народний депутат України Сергій Шахов, у якого раніше виявили коронавірус, прийшов на додаткове обстеження в Олександрівську клінічну лікарню. За результатами перевірки народного обранця госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

      Під час додаткового обстеження депутату зробили комп'ютерну томографію і рентген легенів. Про це він сам розповів у своєму фейсбуці.

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      Як і обіцяв, повідомляю про усі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію,
      – розповів Сергій Шахов.

      Відтак лікарі рекомендували йому залишитися в інфекційному відділені Олександрівської клінічної лікарні. Усі деталі нардеп пообіцяв повідомити згодом.

      Що відомо про коронавірус у Шахова?18 березня народному депутату Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції. Згодом коронавірус виявили і в дружини депутата.

      За його словами, після повернення із-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами. Тож усі контактні особи мали пройти перевірку. Сам Шахов досі перебував на самоізоляції.

       

      Завтра відбудеться засідання РНБО щодо надзвичайного стану
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Верховна Рада Новини політики Сергій Шахов
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