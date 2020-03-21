Нардепа з коронавірусом Шахова госпіталізували: деталі

За рекомендацією лікарів народний депутат України Сергій Шахов, у якого раніше виявили коронавірус, прийшов на додаткове обстеження в Олександрівську клінічну лікарню. За результатами перевірки народного обранця госпіталізували в інфекційне відділення лікарні.

Під час додаткового обстеження депутату зробили комп'ютерну томографію і рентген легенів. Про це він сам розповів у своєму фейсбуці.

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Як і обіцяв, повідомляю про усі зміни свого стану. Сьогодні мені зробили рентген, який показав незначну пневмонію,

– розповів Сергій Шахов.

Відтак лікарі рекомендували йому залишитися в інфекційному відділені Олександрівської клінічної лікарні. Усі деталі нардеп пообіцяв повідомити згодом.

Що відомо про коронавірус у Шахова?18 березня народному депутату Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції. Згодом коронавірус виявили і в дружини депутата.



За його словами, після повернення із-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами. Тож усі контактні особи мали пройти перевірку. Сам Шахов досі перебував на самоізоляції.