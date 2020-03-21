Депутата Шахова госпитализировали с коронавирусом: детали

По рекомендации врачей народный депутат Украины Сергей Шахов, у которого ранее обнаружили коронавирус, пришел на дополнительное обследование в Александровскую клиническую больницу. По результатам проверки народного избранника госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

Во время дополнительного обследования депутату сделали компьютерную томографию и рентген легких. Об этом он сам рассказал в своем фейсбуке.

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Как и обещал, сообщаю о всех изменениях своего состояния. Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию,

– рассказал Сергей Шахов.

Следовательно, врачи рекомендовали ему остаться в инфекционном отделении Александровской клинической больницы. Все детали нардеп пообещал сообщить позже.

Что известно о коронавирусе у Шахова?

18 марта народному депутату Сергею Шахову из группы "Доверие" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции. Впоследствии коронавирус обнаружили и у жены депутата.



По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в частности с народными депутатами. Поэтому все контактные лица должны были пройти проверку. Сам Шахов до сих пор находился в самоизоляции.