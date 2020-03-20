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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Разумков рассказал, есть ли коронавирус у других нардепов Рады

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      Первым нардепом, который заболел коронавирусом в Украине стал Сергей Шахов. После этого парламентарии начали проходить тесты на коронавирус. Дмитрий Разумков отметил, что в Верховной Раде пока не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом среди нардепов.

      У нас пока нет подтвержденных случаев среди других народных депутатов, сказал председатель Верховной Рады в комментарии Интерфакс-Украина.

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      Сам Разумков 19 марта также сдал тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат, поэтому председатель парламента здоров.

      Что известно о коронавирусе в Раде: главное

      • 18 марта народному депутату Сергею Шахову из группы "Доверие" лабораторно подтвердили наличие в организме коронавирусной инфекции. По его словам, после возвращения из-за границы он успел пообщаться с 79 людьми, в частности с народными депутатами.
      • Сейчас он находится на самоизоляции. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что все контактные лица Шахова пройдут проверку на коронавирус.
      • Народные депутаты фракции "Голос", которые на прошлой неделе контактировали с Шаховым, пошли на самоизоляцию. В частности, член фракции "Голос" Ярослав Юрчишин был одновременно с Шаховым 12 и 13 марта в эфирах, которые велись из студий телеканалов.
      • Ярослав Юрчишин уже третий день находится в самоизоляции и 20 марта также сдал тест на коронавирус. Результаты депутат ожидает через 4-5 дней.

      Что известно о коронавирусе?Это род вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

      Заметим, что по состоянию на утро 20 марта в Украине подтверждено 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы. Больше всего больных зафиксировано на Буковине.

      Как не заболеть коронавирусом: рекомендации ВОЗ

      • Регулярно мойте руки с мылом;
      • Закрывайте нос и рот салфеткой или изгибом локтя, когда чихаете или кашляете;
      • Мясо, яйца и рыбу обязательно термически обрабатывайте;
      • Мойте фрукты и овощи;
      • Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.


      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Сергей Шахов Ярослав Юрчишин Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Верховная Рада
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