Разумков розповів, чи є коронавірус в інших нардепів Ради
Першим нардепом, який захворів на коронавірус в Україні став Сергій Шахов. Після цього парламентарі почали проходити тести на коронавірус. Дмитро Разумков зауважив, що у Верховній Раді наразі не виявили нових випадків захворювання коронавірусом серед нардепів.
У нас поки що немає підтверджених випадків серед інших народних депутатів, сказав голова Верховної Ради у коментарі Інтерфаксу-Україна.
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Сам Разумков 19 березня також здав тест на коронавірус. Він показав негативний результат, тож голова парламенту здоровий.
Що відомо про коронавірус у Раді: головне
- 18 березня народному депутату Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції. За його словами, після повернення із-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами.
- Наразі він перебуває на самоізоляції. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всі контактні особи Шахова пройдуть перевірку на коронавірус.
- Народні депутати фракції "Голос", які минулого тижня контактували з Шаховим, пішли в самоізоляцію. Зокрема, член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин був одночасно з Шаховим 12 і 13 березня в ефірах, які велися зі студій телеканалів.
- Ярослав Юрчишин вже третій день перебуває у самоізоляції та 20 березня також здав тест на коронавірус. Результати депутат очікує через 4 – 5 днів.
Що відомо про коронавірус?Це рід вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та атипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.
Зауважимо, що станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. Найбільше хворих зафіксовано на Буковині.
Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;
- М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.
Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу