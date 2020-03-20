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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Разумков розповів, чи є коронавірус в інших нардепів Ради

      -
      Дмитро Разумков / Пресслужба Кабміну

      Першим нардепом, який захворів на коронавірус в Україні став Сергій Шахов. Після цього парламентарі почали проходити тести на коронавірус. Дмитро Разумков зауважив, що у Верховній Раді наразі не виявили нових випадків захворювання коронавірусом серед нардепів.

      У нас поки що немає підтверджених випадків серед інших народних депутатів, сказав голова Верховної Ради у коментарі Інтерфаксу-Україна.

      Зверніть увагу Чи готовий парламент виходити з карантину: коментар депутатки зі "Слуги народу" 

      Сам Разумков 19 березня також здав тест на коронавірус. Він показав негативний результат, тож голова парламенту здоровий.

      Що відомо про коронавірус у Раді: головне

      • 18 березня народному депутату Сергію Шахову з групи "Довіра" лабораторно підтвердили наявність в організмі коронавірусної інфекції. За його словами, після повернення із-за кордону він встиг поспілкуватися з 79 людьми, зокрема з народними депутатами.
      • Наразі він перебуває на самоізоляції. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всі контактні особи Шахова пройдуть перевірку на коронавірус.
      • Народні депутати фракції "Голос", які минулого тижня контактували з Шаховим, пішли в самоізоляцію. Зокрема, член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин був одночасно з Шаховим 12 і 13 березня в ефірах, які велися зі студій телеканалів.
      • Ярослав Юрчишин вже третій день перебуває у самоізоляції та 20 березня також здав тест на коронавірус. Результати депутат очікує через 4 – 5 днів.

      Що відомо про коронавірус?Це рід вірусів, які здатні викликати застудні захворювання та атипові пневмонії. В основному, коронавірусами заведено вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини.

      Зауважимо, що станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. Найбільше хворих зафіксовано на Буковині.

      Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом;
      • Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте;
      • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
      • Мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Сергій Шахов Ярослав Юрчишин Володимир Зеленський Дмитро Разумков Верховна Рада Новини України Новини політики
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