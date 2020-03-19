Чи готовий парламент виходити з карантину: коментар депутатки зі "Слуги народу"

Для того, щоб Верховна Рада мала силу та зібралась у сесійній залі достатньо 226 голосів. Зараз в уряді розраховують на те, що більшість фракцій будуть свідомими і зберуться на засідання парламенту, якщо частина з них буде на самоізоляції.

Позачергова сесія Верховної Ради може відбуватися за добу після того, як оголосить спікер парламенту. Про це в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповіла депутатка партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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За словами нардепки, усіх депутатів попередили, якщо вони не перебувають в Києві, то мають повернутися, коли з'явиться повідомлення про скликання позачергового засідання. Звичайно, якщо у них немає симптомів ГРВІ. Члени парламенту повинні з'явитись у Раді за 24 години.

Вона також наголосила, що Верховна Рада не перебуває на повноцінному карантині. Тобто депутати працюють дистанційно.

Я теж сьогодні працювала з дому. У мене не було робочих зустрічей, які я не могла б провести по скайпу чи за телефоном,

– зазначила Кравчук.



Євгенія Кравчук / Фото Chesno.org

Депутатка переконана, що Верховна Рада повинна працювати більше в пленарному режимі, ніж це є зараз. Вона також додала, що найближче засідання може відбутися наступного тижня, бо готують певний пакет законопроєктів по тих сферах, які зараз найбільше потерпають.

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До того ж, як зазначила Кравчук, ніякого розвалу монокоаліції немає. Влада змінила календарний план і зараз ВР працює в режимі комітетів для того, щоб можна було швидко зібратись і схвалити певні законопроєкти.