Депутат з коронавірусом Шахов відповів на звинувачення Зеленського

Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, підтвердив, що 17 березня не був у Верховній Раді під час позачергового засідання. Водночас він спростував слова Президента України Володимира Зеленського про те, що замість нього кнопкодавили колеги.

До Володимира Зеленського Сергій Шахов звернувся в пості у своєму фейсбуці.

Важливо У депутата Шахова підтвердили коронавірус

У відповідь на ваше відеозвернення повідомляю, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради. Усе через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу,

– підкреслив депутат.

Водночас він наголосив, що ні він сам, ні його колеги не вдавалися до неособистого голосування. Як підтвердження він показав скриншот з сайту Ради, де його карточка депутата показана неактивною.

"Дуже шкода, що ваша команда досі не розібралася і дезінформує вас у таких елементарних питаннях", – заявив Сергій Шахов.

На сайті Верховної Ради України показано, що Шахов і справді не реєструвався для участі у позачерговому засіданні 17 березня і участі у жодному з 18 голосувань не брав.



Сергій Шахов не реєструвався для участі у роботі Ради 17 березня / скриншот з сайту ВРУ



Шахов не брав участі у жодному голосуванні 17 березня / скриншот з сайту Ради

Що відомо про коронавірус у Шахова?Сергій Шахов прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.



Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.



Ситуацію з хворобою депутата прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Шахова не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його карточка якимось чином брала участь у голосуванні.