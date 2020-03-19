02:07
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Депутат з коронавірусом Шахов відповів на звинувачення Зеленського

      - Читать новость на русском
      Шахов заперечив слова Зеленського про кнопкодавство / колаж 24 каналу

      Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, підтвердив, що 17 березня не був у Верховній Раді під час позачергового засідання. Водночас він спростував слова Президента України Володимира Зеленського про те, що замість нього кнопкодавили колеги.

      До Володимира Зеленського Сергій Шахов звернувся в пості у своєму фейсбуці.

      Важливо У депутата Шахова підтвердили коронавірус

      У відповідь на ваше відеозвернення повідомляю, що 17 березня я не був присутнім та зареєстрованим на позачерговому засіданні Верховної Ради. Усе через погане самопочуття, яке згодом виявилося симптомами коронавірусу,
      – підкреслив депутат.

      Водночас він наголосив, що ні він сам, ні його колеги не вдавалися до неособистого голосування. Як підтвердження він показав скриншот з сайту Ради, де його карточка депутата показана неактивною.

      "Дуже шкода, що ваша команда досі не розібралася і дезінформує вас у таких елементарних питаннях", – заявив Сергій Шахов.

      На сайті Верховної Ради України показано, що Шахов і справді не реєструвався для участі у позачерговому засіданні 17 березня і участі у жодному з 18 голосувань не брав.


      Сергій Шахов не реєструвався для участі у роботі Ради 17 березня / скриншот з сайту ВРУ


      Шахов не брав участі у жодному голосуванні 17 березня / скриншот з сайту Ради

      Що відомо про коронавірус у Шахова?Сергій Шахов прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби. 18 березня повідомили, що в депутата позитивні тести, відтак діагноз коронавірус підтвердили.

      Наразі депутат перебуває на самоізоляції. Також епідеміологи встановлюють усіх людей, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

      Ситуацію з хворобою депутата прокоментував Володимир Зеленський. Він заявив, що Шахова не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його карточка якимось чином брала участь у голосуванні.

       

      Кличко спростував інформацію про відновлення роботи метро у Києві: деталі
      18 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Верховна Рада Кнопкодавство Володимир Зеленський Сергій Шахов Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      18 березня , 23:30 Розробка вакцини проти коронавірусу: що вдалося з'ясувати вченим
      Іван Яковина
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      18 березня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      18 березня , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук