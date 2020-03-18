Сергій Шахов заразився на коронавірус: що відомо про депутата

У Сергія Шахова виявили коронавірус. Він нещодавно відпочивав в Італії, де зафіксована велика кількість хворих на коронавірус. Що відомо про нардепа – читайте у матеріалі 24 каналу.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що у Сергія Шахова виявлено коронавірус. Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Нардепу надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

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Сергій Шахов був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня 2020 року.

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Біографія Сергія Шахова

Сергію Шахову 45 років (тобто він не у групі ризику померти від коронавірусу). Він народився в селищі Саяк на території Карагандинської області. У 1986 році його родина оселилась в Стаханові.

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Освіта

У 1990 вступив до ПТУ №21 міста Брянки, де здобув фах повара-кондитера.

У 2005 році закінчив Університет економіки і права, де навчався за спеціальністю "правознавство".

У 2011 році отримав диплом магістра Національної юридичної академії України. Цього ж року він закінчив Луганський Богословський Університет, де вивчав богослов’я.



Нардеп Сергій Шахов / Фото: zanoza

У 2012 Шахов освоїв спеціальність "державне управління" в Харківському інституті державного управління.

Кар’єра

Після закінчення ПТУ Шахов у 1993 році почав працювати торговим представником ВАТ "Марічка". У 1996 він отримав посаду заступника директора з продажів ВАТ "Руслан". На цій посаді Сергій Шахові працював протягом восьми наступних років.

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З 2007 року по 2011 роки працював заступником директора ВАТ "Юридична фірма РИМ". Після цього став керівником компанії "Луганська промислова група".

Громадська та політична діяльність

Сергій Шахов заснував стахановську міську громаду організацію "Добродій", яка займалась благодійністю.

У 2006 році Шахов – обраний депутат Луганської обласної ради п’ятого скликання.

8 грудня 2010 року він став членом виконавчого комітету Стахановської міськради.

Сергій Шахові під час проросійських виступів у 2014 році виступив ініціатором проведення круглих столів на тему: "Як об’єднати країну".



Перший депутат, який заразився на коронавірус / Фото: Facebook

Шахов надає фінансову допомогу добровільним батальйонам Нацгвардії. Крім того, Сергій Шахов допомагає пораненим солдатам, які перебувають в лікарні.

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17 серпня 2016 року відбулися проміжні вибори до Ради. Сергій Шахов від партії "Наш край" переміг самовисуванця Валерія Мошенського та Бориса Лебедєва від партії "Опозиційний блок".

7 лютого 2017 року Шахов вступив до депутатської групи "Воля народу". У Верховній Раді IX скликання Сергій Шахов є членом депутатської групи "Довіра".