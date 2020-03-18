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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Шахова підтвердили коронавірус: з ким контактував нардеп

      - Читать новость на русском
      Сергій Шахов / ukranews.com

      Коронавірус виявили у депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова. Йому про це повідомили у медики сьогодні, 18 березня 2020 року. Нардеп Шахов в ефірі 24 каналу розповів, як у нього виявили хворобу та закликав українців не панікувати у такому випадку.

      Нардеп розповів, що прилетів з Женеви 11 березня, переночував вдома, а наступного дня був в місті. Він відвідував свій комітет. Однак вже після цього з'явились симптоми хвороби.

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      "Піднялася температура, "ломало" тіло, тому викликав швидку. Лікарі зазначили, що немає тестів на коронавірус. Пересидівши день, я знову викликав швидку. Тоді мені сказали, що тест можна зробити у державній лабораторії. Я здав аналізи, – розповів Шахов.

      Вже сьогодні, 18 березня 2020 року, нардепу подзвонили і сказали, що тест позитивний. Однак медики запевнили, що нічого страшного в цьому немає.

      Я відчуваю себе нормально. Температури вже немає,
      – сказав Шахов.

      Він додав, що точно контактував з нардепом Сергієм Вельможним, Олександром Суховим та Олександром Лукашевим. Однак Шахов запевнив, що може пам'ятати не усіх, з ким спілкувався, тому переконаний, що кожному у Верховній Раді треба пройти тест.

      Також нардеп розповів, що лікується не лише медичними препаратами, а також народними методами.

      Малина, лимон – як бабуся раніше лікувала,
      – сказав Шахов.

      За його словами, панікувати не потрібно. Найголовніше зараз вченим з усього світу об'єднатись та знайти ліки проти вірусу. Шахов запевнив, що його рідні почуваються добре. Симптомів хвороби у них наразі немає.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Коронавірус Covid-19 Сергій Шахов
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