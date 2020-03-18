У Шахова подтвердили коронавирус: с кем контактировал нардеп

Коронавирус обнаружили у депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова. Ему об этом сообщили медики сегодня, 18 марта 2020 года. Нардеп Шахов в эфире 24 канала рассказал, как у него обнаружили болезнь, и призвал украинцев не паниковать в таком случае.

Нардеп рассказал, что прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни.

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"Поднялась температура, "ломало" тело, поэтому вызвал скорую. Врачи отметили, что нет тестов на коронавирус. Пересидев день, я снова вызвал скорую. Тогда мне сказали, что тест можно сделать в государственной лаборатории. Я сдал анализы", – рассказал Шахов.

Уже сегодня, 18 марта 2020 года, нардепу позвонили и сказали, что тест положительный. Однако медики заверили, что ничего страшного в этом нет.

Я чувствую себя нормально. Температуры уже нет,

– сказал Шахов.

Он добавил, что точно контактировал с нардепом Сергеем Князьям, Александром Суховым и Александром Лукашевым. Однако Шахов заверил, что может помнить не всех, с кем общался, поэтому убежден, что в Верховной Раде нужно пройти тест.

Также нардеп рассказал, что лечится не только медицинскими препаратами, а также народными методами.

Малина, лимон – как бабушка раньше лечила,

– сказал Шахов.

По его словам, паниковать не нужно. Самое главное сейчас ученым со всего мира объединиться и найти лекарство против вируса. Шахов заверил, что его родные чувствуют себя хорошо. Симптомов болезни у них пока нет.

Сергей Шахов рассказал о своей болезни: видео

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 18 марта 2020 года в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19. 2 из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. К тому же, государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а также прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.



Все культурные, развлекательные, спортивные заведения, рестораны, кафе – закрыли на время карантина. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала