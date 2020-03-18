У депутата Шахова підтвердили коронавірус

У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Це підтвердили у Міністерстві охорони здоров'я. Нещодавно він відпочивав в Італії, де зафіксована велика кількість хворих на Covid-19.

Серед 14 офіційно зафіксованих випадків коронавірусу в Україні є народний депутат, повідомили у телеграмі Міністерства охорони здоров'я.

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Наразі проводяться всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Нардепу надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують. Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним,

– зазначили у повідомленні.

Заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу МОЗ підтвердив випадок зараження коронавірусом у народного депутата, однак прізвище він не назвав.

Сьогодні проводяться всі необхідні епідеміологічні дослідження, встановлюється коло контактів та спостереження,

– сказав Ляшко.

Що про це каже Сергій Шахов

Сам Шахов заявив, що медична лабораторія, де він здавав аналізи, телефоном підтвердила, що у нього коронавірус. Але офіційного документа наразі немає.

У мене була температура, реально викликав лікарів. Це звичайне ГРВІ. Зараз відчуваю себе нормально. А цим, які запускають всякі чутки, напевно, потрібно більше паніки,

– розповів Шахов.

Що пишуть нардепи та ЗМІ

Документ про нібито інфікування Шахова коронавірусом вперше опублікували у телеграм-каналі "Темный рыцарь". У ньому нібито підполковник поліції повідомляє, що Шахов заражений і відмовляється від госпіталізації. У довідці вказано, що позитивний тест на коронавірус підтвердив директор Обухівського лабораторного центру Власенко А. В.

Після цього нардеп Юрій Бутусов у фейсбуці написав, що в одного з депутатів, за попередньою інформацією, може бути коронавірус. Згодом Бутусов підтвердив, що у Сергія Шахова виявили коронавірус. Відомо, що напередодні той мав високу температуру і звернувся до лікарів.

Шахов у сесійній залі спілкувався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Якщо діагноз підтвердять, то парламент повинен буде зупинити свою роботу щонайменше на два тижні,

– зауважив Бутусов.

У телеграмі громадянського руху "Чесно" з'явилася інформація про те, що депутат Сергій Шахов недавно відвідував засідання екологічного комітету. Як повідомив його колега по комітету Олександр Маріковський, депутат повернувся з Італії 11 березня.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

коронавірусом Covid-19, Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



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