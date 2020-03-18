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      У депутата Шахова подтвердили коронавирус

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      У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения. Недавно он отдыхал в Италии, где зафиксировано большое количество больных Covid-19.

      Среди 14 человек с официально подтвержденным коронавирусом в Украине есть народный депутат, сообщили в телеграме Министерства здравоохранения.

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      Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Нардепу предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

      Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним,
      – отметили в сообщении.

      Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава подтвердил случай заражения коронавирусом у народного депутата, однако фамилию он не назвал.

      Сегодня проводятся все необходимые эпидемиологические исследования, устанавливается круг контактов и наблюдение,
      – сказал Ляшко.

      Что об этом говорит сам Шахов

      Сам Шахов заявил, что медицинская лаборатория, где он сдавал анализы, по телефону подтвердила, что у него коронавирус. Но официального документа пока нет.

      У меня была температура, реально вызвал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники,
      рассказал Шахов.

      Что пишут нардепы и СМИ

      Документ о якобы инфицировании Шахова коронавирусом опубликовали в телеграм-канале "Темный рыцарь". В нем якобы подполковник полиции сообщает, что Шахов заражен и отказывается от госпитализации. В справке указано, что положительный тест на коронавирус подтвердил директор Обуховского лабораторного центра Власенко А. В.

      Ранее нардеп Юрий Бутусов в фейсбуке написал, что у одного из депутатов, по предварительной информации, может быть коронавирус. Впоследствии Бутусов подтвердил, что у Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Известно, что накануне тот имел высокую температуру и обратился к врачам.

      Шахов в сессионном зале общался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Если диагноз подтвердят, то парламент должен будет остановить свою работу минимум на две недели,
      – отметил Бутусов.

      В телеграме гражданского движения "Чесно" появилась информация о том, что депутат Сергей Шахов недавно посещал заседание экологического комитета. Как сообщил его коллега по комитету Александр Мариковский, депутат вернулся из Италии 11 марта.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.
      • Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Верховная Рада Сергей Шахов Виктор Ляшко
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