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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      Нардеп Сергій Шахов спростовує, що у нього коронавірус: деталі

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      Шахов заперечує, що у нього коронавірус / lb.ua

      В інтернеті з'явилася інформація, що депутат Верховної Ради з групи "Довіра" отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Опублікували навіть відповідний документ.

      У коментарі виданню Страна.ua Шахов повідомив, що він справді захворів, однак коронавірусу у нього немає. Чутки про своє інфікування він називає маячнею.

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      У мене була температура, реально викликав лікарів. Це звичайне ГРВІ. Зараз відчуваю себе нормально. А цим, які запускають всякі чутки, напевно, потрібно більше паніки, 
      – розповів Шахов.

      Документ про нібито інфікування Шахова коронавірусом опублікували у телеграм-каналі Темный рыцарь. У ньому нібито підполковник поліції повідомляє, що Шахов заражений і відмовляється від госпіталізації. У довідці вказано, що позитивний тест на коронавірус підтвердив директор Обухівського лабораторного центру Власенко А. В.  

      В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Відтак, 17 березня виявили 7 нових випадків зараження – один на Київщині, ще шість випадків – в Чернівцях.

      Учора новий випадок інфікування підтвердили у Київській області. Захворів 44-річний чоловік, що був закордоном. Депутатові Шахову також 44 роки.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Верховна Рада
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