Нардеп Сергей Шахов отрицает, что у него коронавирус: детали

В интернете появилась информация, что депутат Верховной Рады из группы "Доверие" получил положительный результат теста на коронавирус. Опубликовали даже соответствующий документ.

В комментарии изданию Страна.ua Шахов сообщил, что он действительно заболел, однако коронавируса у него нет. Слухи о своем инфицировании он называет бредом.

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У меня была температура, реально вызвал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники,

– рассказал Шахов.

Документ о якобы инфицировании Шахова коронавирусом опубликовали в телеграм-канале Темный рыцарь. В нем якобы подполковник полиции сообщает, что Шахов заражен и отказывается от госпитализации. В справке указано, что положительный тест на коронавирус подтвердил директор Обуховского лабораторного центра Власенко А. В.

В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19. 17 марта обнаружили 7 новых случаев заражения – один в Киевской области, еще шесть случаев – в Черновцах.

Вчера новый случай инфицирования подтвердили в Киевской области. Заболел 44-летний мужчина, который был за границей. Депутату Шахову также 44 года.