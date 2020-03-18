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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сергей Шахов заразился коронавирусом: что известно о депутате

      - Читати новину українською

      У Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Он недавно отдыхал в Италии, где зафиксировано большое количество больных коронавирусом. Что известно о нардепе – читайте в материале 24 канала.

      Министерство здравоохранения подтвердило, что у Сергея Шахова обнаружен коронавирус. Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Нардепу предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

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      Сергей Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании парламента 17 марта 2020 года.

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      Биография Сергея Шахова

      Сергею Шахову 45 лет (то есть он не в группе риска умереть от коронавируса). Он родился в поселке Саяк на территории Карагандинской области. В 1986 году его семья поселилась в Стаханове.

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      Образование

      В 1990 вступил в ПТУ №21 города Брянки, где получил специальность повара-кондитера.

      В 2005 году окончил Университет экономики и права, где обучался по специальности "правоведение".

      В 2011 году получил диплом магистра Национальной юридической академии Украины. В этом же году он окончил Луганский Богословский университет, где изучал богословие.


      Нардеп Сергей Шахов / Фото: zanoza

      В 2012 Шахов освоил специальность "государственное управление" в Харьковском институте государственного управления.

      Карьера

      После окончания ПТУ Шахов в 1993 году начал работать торговым представителем ОАО "Маричка". В 1996 он получил должность заместителя директора по продажам ОАО "Руслан". На этом посту Сергей Шахов работал в течение восьми последующих лет.

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      С 2007 года по 2011 год работал заместителем директора ОАО "Юридическая фирма РИМ". После этого стал руководителем компании "Луганская промышленная группа".

      Общественная и политическая деятельность

      Сергей Шахов основал стахановскую городскую общественную организацию "Добродий", которая занималась благотворительностью.

      В 2006 году Шахова избрали депутатом Луганского областного совета пятого созыва.

      8 декабря 2010 года он стал членом исполнительного комитета Стахановского горсовета.

      Сергей Шахов во время пророссийских выступлений в 2014 году выступил инициатором проведения круглых столов на тему: "Как объединить страну".


      Первый депутат, который заразился коронавирусом / Фото: Facebook

      Шахов оказывает финансовую помощь добровольным батальонам Нацгвардии. Кроме того, Сергей Шахов помогает раненым солдатам, которые находятся в больнице.

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      17 августа 2016 года состоялись промежуточные выборы в Раду. Сергей Шахов от партии "Наш край" победил самовыдвиженца Валерия Мошенского и Бориса Лебедева от партии "Оппозиционный блок".

      7 февраля 2017 года Шахов вступил в депутатскую группу "Воля народа". В Верховной Раде IX созыва Сергей Шахов является членом депутатской группы "Довира".

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Верховная Рада Сергей Шахов
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