Сергей Шахов заразился коронавирусом: что известно о депутате
У Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Он недавно отдыхал в Италии, где зафиксировано большое количество больных коронавирусом. Что известно о нардепе – читайте в материале 24 канала.
Министерство здравоохранения подтвердило, что у Сергея Шахова обнаружен коронавирус. Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Нардепу предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
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Сергей Шахов отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании парламента 17 марта 2020 года.
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Биография Сергея Шахова
Сергею Шахову 45 лет (то есть он не в группе риска умереть от коронавируса). Он родился в поселке Саяк на территории Карагандинской области. В 1986 году его семья поселилась в Стаханове.
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Образование
В 1990 вступил в ПТУ №21 города Брянки, где получил специальность повара-кондитера.
В 2005 году окончил Университет экономики и права, где обучался по специальности "правоведение".
В 2011 году получил диплом магистра Национальной юридической академии Украины. В этом же году он окончил Луганский Богословский университет, где изучал богословие.
Нардеп Сергей Шахов / Фото: zanoza
В 2012 Шахов освоил специальность "государственное управление" в Харьковском институте государственного управления.
Карьера
После окончания ПТУ Шахов в 1993 году начал работать торговым представителем ОАО "Маричка". В 1996 он получил должность заместителя директора по продажам ОАО "Руслан". На этом посту Сергей Шахов работал в течение восьми последующих лет.
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С 2007 года по 2011 год работал заместителем директора ОАО "Юридическая фирма РИМ". После этого стал руководителем компании "Луганская промышленная группа".
Общественная и политическая деятельность
Сергей Шахов основал стахановскую городскую общественную организацию "Добродий", которая занималась благотворительностью.
В 2006 году Шахова избрали депутатом Луганского областного совета пятого созыва.
8 декабря 2010 года он стал членом исполнительного комитета Стахановского горсовета.
Сергей Шахов во время пророссийских выступлений в 2014 году выступил инициатором проведения круглых столов на тему: "Как объединить страну".
Первый депутат, который заразился коронавирусом / Фото: Facebook
Шахов оказывает финансовую помощь добровольным батальонам Нацгвардии. Кроме того, Сергей Шахов помогает раненым солдатам, которые находятся в больнице.
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17 августа 2016 года состоялись промежуточные выборы в Раду. Сергей Шахов от партии "Наш край" победил самовыдвиженца Валерия Мошенского и Бориса Лебедева от партии "Оппозиционный блок".
7 февраля 2017 года Шахов вступил в депутатскую группу "Воля народа". В Верховной Раде IX созыва Сергей Шахов является членом депутатской группы "Довира".