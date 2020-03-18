14:24
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА

      Коронавирус у Шахова: известно, был ли депутат в Верховной Раде

      - Читати новину українською

      У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Нардеп отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года.

      Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады. Как сообщил коллега Шахова по комитету Александр Мариковский, депутат вернулся с отдыха из Италии 11 марта.

      Подробнее У депутата Шахова подтвердили коронавирус


      Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Рады в комментариях в соцсетях / Скриншот

      В то же время в телеграмме гражданского движения "Честно" появилась информация о том, что депутат Сергей Шахов недавно посещал заседание экологического комитета.

      Сам народный избранник заявил, что медицинская лаборатория, где он сдавал анализы, по телефону подтвердила, что у него коронавирус, но официального документа пока нет.

      Сейчас в Украине подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные. Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.


      Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала
       

      Учителя сейчас в очень странной ситуации, – Новосад о зарплатах педагогов
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Украины Коронавирус в Украине Верховная Рада Сергей Шахов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:58 Как государству помочь бизнесу выжить во время карантина: объяснение эксперта
      Євгенія Мазур
      сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 13:33 Венедиктова может стать "ручным прокурором": риски назначения Зеленского
      Антон Голобородько
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук