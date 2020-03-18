Коронавирус у Шахова: известно, был ли депутат в Верховной Раде

У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Нардеп отсутствовал на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады. Как сообщил коллега Шахова по комитету Александр Мариковский, депутат вернулся с отдыха из Италии 11 марта.

Подробнее У депутата Шахова подтвердили коронавирус



Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Рады в комментариях в соцсетях / Скриншот

В то же время в телеграмме гражданского движения "Честно" появилась информация о том, что депутат Сергей Шахов недавно посещал заседание экологического комитета.

Сам народный избранник заявил, что медицинская лаборатория, где он сдавал анализы, по телефону подтвердила, что у него коронавирус, но официального документа пока нет.

Сейчас в Украине подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусом, 2 из них – летальные. Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.



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