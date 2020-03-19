Депутат с коронавирусом Шахов ответил на обвинения Зеленского
Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, подтвердил, что 17 марта не был в Верховной Раде во время внеочередного заседания. В то же время он опроверг слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что вместо него кнопкодавили коллеги.
К Владимиру Зеленскому Сергей Шахов обратился в посте в своем фейсбуке.
Важно У депутата Шахова подтвердили коронавирус
В ответ на ваше видеообращение сообщаю, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады. Все из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса,
– подчеркнул депутат.
В то же время он подчеркнул, что ни он сам, ни его коллеги не прибегали к неличному голосованию. В качестве подтверждения он показал скриншот с сайта Рады, где его карточка депутата показана неактивной.
"Очень жаль, что ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует вас в таких элементарных вопросах", – заявил Сергей Шахов.
На сайте Верховной Рады Украины показано, что Шахов действительно не регистрировался для участия во внеочередном заседании 17 марта и участия в ни одном из 18 голосований не принимал.
Сергей Шахов не регистрировался для участия в работе Рады 17 февраля / скриншот с сайта ВРУ
Шахов не участвовал ни в одном голосовании 17 февраля / скриншот с сайта Рады
Что известно о коронавирусе в Шахова? Сергей Шахов прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз коронавирус подтвердили.
Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, контактировавших с Шаховым, для проведения необходимых тестов.
Ситуацию с болезнью депутата прокомментировал Владимир Зеленский . Он заявил, что Шахова не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании.