Депутат с коронавирусом Шахов ответил на обвинения Зеленского

Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, подтвердил, что 17 марта не был в Верховной Раде во время внеочередного заседания. В то же время он опроверг слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что вместо него кнопкодавили коллеги.

К Владимиру Зеленскому Сергей Шахов обратился в посте в своем фейсбуке.

Важно У депутата Шахова подтвердили коронавирус

В ответ на ваше видеообращение сообщаю, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады. Все из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса,

– подчеркнул депутат.

В то же время он подчеркнул, что ни он сам, ни его коллеги не прибегали к неличному голосованию. В качестве подтверждения он показал скриншот с сайта Рады, где его карточка депутата показана неактивной.

"Очень жаль, что ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует вас в таких элементарных вопросах", – заявил Сергей Шахов.

На сайте Верховной Рады Украины показано, что Шахов действительно не регистрировался для участия во внеочередном заседании 17 марта и участия в ни одном из 18 голосований не принимал.



Сергей Шахов не регистрировался для участия в работе Рады 17 февраля / скриншот с сайта ВРУ



Шахов не участвовал ни в одном голосовании 17 февраля / скриншот с сайта Рады