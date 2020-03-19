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      Депутат с коронавирусом Шахов ответил на обвинения Зеленского

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      Народный депутат Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, подтвердил, что 17 марта не был в Верховной Раде во время внеочередного заседания. В то же время он опроверг слова Президента Украины Владимира Зеленского о том, что вместо него кнопкодавили коллеги.

      К Владимиру Зеленскому Сергей Шахов обратился в посте в своем фейсбуке.

      Важно У депутата Шахова подтвердили коронавирус

      В ответ на ваше видеообращение сообщаю, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады. Все из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса,
      – подчеркнул депутат.

      В то же время он подчеркнул, что ни он сам, ни его коллеги не прибегали к неличному голосованию. В качестве подтверждения он показал скриншот с сайта Рады, где его карточка депутата показана неактивной.

      "Очень жаль, что ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует вас в таких элементарных вопросах", – заявил Сергей Шахов.

      На сайте Верховной Рады Украины показано, что Шахов действительно не регистрировался для участия во внеочередном заседании 17 марта и участия в ни одном из 18 голосований не принимал.


      Сергей Шахов не регистрировался для участия в работе Рады 17 февраля / скриншот с сайта ВРУ


      Шахов не участвовал ни в одном голосовании 17 февраля / скриншот с сайта Рады

      Что известно о коронавирусе в Шахова? Сергей Шахов прилетел из Женевы 11 марта, переночевал дома, а на следующий день был в городе. Он посещал свой комитет. Однако уже после этого появились симптомы болезни. 18 марта сообщили, что у депутата положительные тесты, поэтому диагноз коронавирус подтвердили.

      Сейчас депутат находится на самоизоляции. Также эпидемиологи устанавливают всех людей, контактировавших с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

      Ситуацию с болезнью депутата прокомментировал Владимир Зеленский . Он заявил, что Шахова не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании.

       

      Срочное обращение Зеленского к украинцам: главное
      18 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Кнопкодавство Владимир Зеленский Сергей Шахов Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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