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      Коронавірус у Шахова: відомо, чи був депутат у Верховній Раді

      - Читать новость на русском
      Шахов не був у Раді / umoloda.kiev.ua

      У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова підтвердили коронавірус. Нардеп був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня 2020 року.

      Про це повідомила пресслужба Верховної Ради. Як заявляв колега Шахова по комітету Олександр Маріковський, депутат повернувся з відпочинку з Італії 11 березня.

      Детальніше У депутата Шахова підтвердили коронавірус


      Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Ради у коментарях в соцмережах / Скриншот

      Водночас у телеграмі громадянського руху "Чесно" з'явилася інформація про те, що депутат Сергій Шахов недавно відвідував засідання екологічного комітету.

      Сам народний обранець заявив, що медична лабораторія, де він здавав аналізи, телефоном підтвердила, що у нього коронавірус, але офіційного документа поки немає.

      Наразі в Україні підтвердили 14 випадків захворювання на коронавірус, 2 з них – летальні. Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.


      Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Верховна Рада Сергій Шахов
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