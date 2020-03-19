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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео

      - Читать новость на русском
      Шахов описав свої симптоми коронавірусу / nikvesti.com

      Нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов, у якого напередодні виявили коронавірус, описав у відеозверненні симптоми своєї недуги та розповів, як почувається дружина. Політик переконаний, що підчепив вірус саме в Україні.

      Шахов розповів, що після візиту до Європи на початку березня він 1 день перебував вдома. Після цього поїхав на телеефір програми "Доброго ранку, Україно", побував на засіданні парламентського комітету і відвідав нараду з головами фракцій. Нардеп зауважив, що всі 79 присутніх на нараді пройшли тести на коронавірус.

      До теми Коронавірусом я заразився в Україні, – Шахов

      До вечора в мене піднялася температура, я хотів пити більше, ніж зазвичай. Викликав "швидку" і попросив взяти тест на коронавірус, на що лікарі відповіли, що тестів у країні не існує і немає поки що,
      – стверджує Шахов.

      Тоді народний обранець почав лікуватися малиною. При цьому він дуже пітнів, а висока температура ніяк не спадала.

      Наступного дня Шахов не викликав "швидку". Температура зросла до 39 градусів, у нього була лихоманка, боліли очі та голова. Вночі погано спав, часто прокидався. Пив воду.

      Згодом нардеп все ж викликав лікарів удруге і вони повідомили, що є державна лабораторія, яка може взяти тест на коронавірус. Шахов погодився і здав тест, який дав позитивний результат.

      "Сьогодні повідомили, що в дружини теж підтверджений тест на коронавірус. Дружина почувається нормально, 2 дні була температура, лихоманка і на цьому все припинилося", – розповів політик, додавши, що дружина перебуває в самоізоляції.

      Новина доповнюється…

      Дивіться відеозвернення Шахова:

      Що відомо про історію з коронавірусом Шахова

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Верховна Рада Сергій Шахов
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