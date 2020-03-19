Заражений коронавірусом нардеп Шахов розповів про свої симптоми: відео

Нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов, у якого напередодні виявили коронавірус, описав у відеозверненні симптоми своєї недуги та розповів, як почувається дружина. Політик переконаний, що підчепив вірус саме в Україні.

Шахов розповів, що після візиту до Європи на початку березня він 1 день перебував вдома. Після цього поїхав на телеефір програми "Доброго ранку, Україно", побував на засіданні парламентського комітету і відвідав нараду з головами фракцій. Нардеп зауважив, що всі 79 присутніх на нараді пройшли тести на коронавірус.

До теми Коронавірусом я заразився в Україні, – Шахов

До вечора в мене піднялася температура, я хотів пити більше, ніж зазвичай. Викликав "швидку" і попросив взяти тест на коронавірус, на що лікарі відповіли, що тестів у країні не існує і немає поки що,

– стверджує Шахов.

Тоді народний обранець почав лікуватися малиною. При цьому він дуже пітнів, а висока температура ніяк не спадала.

Наступного дня Шахов не викликав "швидку". Температура зросла до 39 градусів, у нього була лихоманка, боліли очі та голова. Вночі погано спав, часто прокидався. Пив воду.

Згодом нардеп все ж викликав лікарів удруге і вони повідомили, що є державна лабораторія, яка може взяти тест на коронавірус. Шахов погодився і здав тест, який дав позитивний результат.

"Сьогодні повідомили, що в дружини теж підтверджений тест на коронавірус. Дружина почувається нормально, 2 дні була температура, лихоманка і на цьому все припинилося", – розповів політик, додавши, що дружина перебуває в самоізоляції.

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Дивіться відеозвернення Шахова:

Що відомо про історію з коронавірусом Шахова

Шахов повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього відчув симптоми коронавірусу.

18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції.

Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з Шаховим, для проведення необхідних тестів.

Текст на коронавірус вже здав голова парламенту Дмитро Разумков: результати негативний.

19 березня стало відомо, що коронавірус підтвердили у дружини Шахова.

Ситуацію з недугою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, але його картка якимось чином брала участь у голосуванні. Сам депутат спростовав цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу