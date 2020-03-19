Зараженный коронавирусом нардеп Шахов рассказал о своих симптомах: видео

Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов, у которого накануне обнаружили коронавирус, описал в видеообращении симптомы своей болезни и рассказал, как чувствует себя жена. Политик убежден, что подцепил вирус именно в Украине.

Шахов рассказал, что после визита в Европу в начале марта он 1 день находился дома. После этого поехал на телеэфир программы "Доброе утро, Украина", побывал на заседании парламентского комитета и посетил совещание с главами фракций. Нардеп отметил, что все 79 присутствующих на совещании прошли тесты на коронавирус.

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К вечеру у меня поднялась температура, я хотел пить больше, чем обычно. Вызвал "скорую" и попросил взять тест на коронавирус, на что врачи ответили, что тестов в стране не существует и нет пока что,

– утверждает Шахов.

Тогда народный избранник начал лечиться малиной. При этом он очень потел, а высокая температура никак не приходила.

На следующий день Шахов не вызывал "скорую". Температура выросла до 39 градусов, у него была лихорадка, болели глаза и голова. Ночью плохо спал, часто просыпался. Пил воду.

Впоследствии нардеп все же вызвал врачей во второй раз и они сообщили, что есть государственная лаборатория, которая может взять тест на коронавирус. Шахов согласился и сдал тест, который дал положительный результат.

"Сегодня сообщили, что у жены тоже подтвержден тест на коронавирус. Жена чувствует себя нормально, 2 дня была температура, лихорадка и на этом все прекратилось", – рассказал политик, добавив, что жена находится в самоизоляции.

Смотрите видеообращение Шахова:

Что известно об истории с коронавирусом Шахова

Шахов вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого почувствовал симптомы коронавируса.

18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.

Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым, для проведения необходимых тестов.

Текст на коронавирус уже сдал глава парламента Дмитрий Разумков: результат отрицательный.

19 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у жены Шахова.

Ситуацию с недугом Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, но его карточка каким-то образом участвовала в голосовании. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержение подтвердили документы, которые предоставила Рада.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

