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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Коронавирусом я заразился в Украине, – Шахов

      - Читати новину українською
      Шахов рассказал, где подхватил коронавирус / pmg.ua

      Нардеп Сергей Шахов заявил, что коронавирус он подхватил в Украине. Ведь времени, которое он провел в Италии, не хватило бы, чтобы заразиться. В то же время его коллеги в Украине жаловались на проблемы со здоровьем.

      Шахов сообщил, где подхватил коронавирус. Сделал он это в прямом эфире в фейсбуке.

      Обратите внимание Коронавирус обнаружили у жены нардепа Шахова

      Коронавирусом я заразился в Украине,  
      сообщил Шахов.

      По его словам, в этом он не сомневается. Шахов сообщил, что за рубежом провел всего 3 дня. А инкубационный период коронавируса длится 14 дней. "За то время, которое я провел в Европе, заразиться коронавирусом просто невозможно", – пояснил Шахов.

      Он также добавил, что в Киеве общался с коллегами. Они жаловались на проблемы со здоровьем. В то же время их тесты на грипп были отрицательными. По мнению Шахова это свидетельствует о наличии коронавируса у них.

      Политик отметил, что коронавирус – не чума, а все, кто в панике из-за болезни, должны успокоиться.

      Сергей Шахов рассказал о том, где заразился коронавирусом: видео

      Что известно о коронавирусе у Шахова

      • у депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова 18 марта подтвердили коронавирус;
      • накануне он отдыхал в Италии;
      • после этого депутат не приходил в Верховную Раду;
      • пока Шахов находится в самоизоляции;
      • уже 19 марта стало известно, что болезнь зафиксировали и у жены депутата.

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      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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