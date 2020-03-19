Коронавирусом я заразился в Украине, – Шахов
Нардеп Сергей Шахов заявил, что коронавирус он подхватил в Украине. Ведь времени, которое он провел в Италии, не хватило бы, чтобы заразиться. В то же время его коллеги в Украине жаловались на проблемы со здоровьем.
Шахов сообщил, где подхватил коронавирус. Сделал он это в прямом эфире в фейсбуке.
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Коронавирусом я заразился в Украине,
– сообщил Шахов.
По его словам, в этом он не сомневается. Шахов сообщил, что за рубежом провел всего 3 дня. А инкубационный период коронавируса длится 14 дней. "За то время, которое я провел в Европе, заразиться коронавирусом просто невозможно", – пояснил Шахов.
Он также добавил, что в Киеве общался с коллегами. Они жаловались на проблемы со здоровьем. В то же время их тесты на грипп были отрицательными. По мнению Шахова это свидетельствует о наличии коронавируса у них.
Политик отметил, что коронавирус – не чума, а все, кто в панике из-за болезни, должны успокоиться.
Сергей Шахов рассказал о том, где заразился коронавирусом: видео
Что известно о коронавирусе у Шахова
- у депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова 18 марта подтвердили коронавирус;
- накануне он отдыхал в Италии;
- после этого депутат не приходил в Верховную Раду;
- пока Шахов находится в самоизоляции;
- уже 19 марта стало известно, что болезнь зафиксировали и у жены депутата.