Коронавірусом я заразився в Україні, – Шахов
Нардеп Сергій Шахов заявив, що коронавірус він підхопив в Україні. Адже часу, який він провів в Італії, не вистачило б, щоб заразитися. Водночас його друзі та близькі в Україні скаржилися на проблеми зі здоров’ям.
Шахов розповів про те, де підхопив коронавірус та як почувається. Зробив він це у прямому ефірі у фейсбуці.
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Коронавірусом я заразився в Україні,
– зазначив нардеп.
За його словами, у цьому він не сумнівається. Шахов повідомив, що за кордоном провів лише 3 дні. А інкубаційний період коронавірусу триває 14 днів. "За той час, який я провів в Європі, заразитися коронавірусом просто неможливо", – пояснив Шахов.
Він також додав, що у Києві спілкувався з друзями, близькими, виборцями. У декого були схожі симптоми. Водночас їхні тести на грип були негативними. На думку, Шахова це свідчить про можливість коронавірусу у них.
Політик наголосив, що коронавірус – не чума, а всі, хто панікують через хворобу, повинні заспокоїтися.
Сергій Шахов розповів про те, де заразився коронавірусом: відео
Що відомо про коронавірус у Шахова
- у депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова 18 березня підтвердили коронавірус;
- напередодні він відпочивав в Італії;
- після цього депутат не приходив до Верховної Ради;
- наразі Шахов перебуває в самоізоляції;
- вже 19 березня стало відомо, що недугу зафіксували й у дружини депутата.