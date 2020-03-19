Коронавірусом я заразився в Україні, – Шахов

Нардеп Сергій Шахов заявив, що коронавірус він підхопив в Україні. Адже часу, який він провів в Італії, не вистачило б, щоб заразитися. Водночас його друзі та близькі в Україні скаржилися на проблеми зі здоров’ям.

Шахов розповів про те, де підхопив коронавірус та як почувається. Зробив він це у прямому ефірі у фейсбуці.

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Коронавірусом я заразився в Україні,

– зазначив нардеп.

За його словами, у цьому він не сумнівається. Шахов повідомив, що за кордоном провів лише 3 дні. А інкубаційний період коронавірусу триває 14 днів. "За той час, який я провів в Європі, заразитися коронавірусом просто неможливо", – пояснив Шахов.

Він також додав, що у Києві спілкувався з друзями, близькими, виборцями. У декого були схожі симптоми. Водночас їхні тести на грип були негативними. На думку, Шахова це свідчить про можливість коронавірусу у них.

Політик наголосив, що коронавірус – не чума, а всі, хто панікують через хворобу, повинні заспокоїтися.

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