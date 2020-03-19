Готов ли парламент выходить из карантина: комментарий депутата из "Слуги народа"

Для того, чтобы Верховная Рада имела силу и собралась в сессионном зале достаточно 226 голосов. Сейчас в правительстве рассчитывают на то, что большинство фракций будут сознательными и соберутся на заседание парламента, если часть из них будет на самоизоляции.

Внеочередная сессия Верховной Рады может происходить через сутки после того, как объявит спикер парламента. Об этом в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале рассказала депутат партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Читайте также Депутат с коронавирусом Шахов ответил на обвинения Зеленского

По словам нардепа, всех депутатов предупредили, если они не находятся в Киеве, то должны вернуться, когда появится сообщение о созыве внеочередного заседания. Конечно, если у них нет симптомов ОРВИ. Члены парламента должны появиться в Раде за 24 часа.

Она также подчеркнула, что Верховная Рада не находится на полноценном карантине. То есть депутаты работают дистанционно.

Я тоже сегодня работала из дома. У меня не было рабочих встреч, которые я не могла бы провести по скайпу или по телефону,

– отметила Кравчук.



Евгения Кравчук / Фото Chesno.org

Депутат убеждена, что Верховная Рада должна работать больше в пленарном режиме, чем это есть сейчас. Она также добавила, что ближайшее заседание может состояться на следующей неделе, потому что готовят определенный пакет законопроектов по тех сферах, которые сейчас больше всего страдают.

Интересно Зараженный коронавирусом нардеп Шахов рассказал о новых симптомах: видео

К тому же, как отметила Кравчук, никакого развала монокоалиции нет. Власть изменила календарный план и сейчас ВР работает в режиме комитетов для того, чтобы можно было быстро собраться и принять определенные законопроекты.