Скільки осіб перетнули український кордон за добу

За минулу добу, 21 березня, державний кордон України, лінію розмежування та адмінмежу перетнули майже 29 тисяч людей.

Більшість із них – понад 19 тисяч – це громадяни України, що поверталися додому. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Загалом на українському кордоні оформили 28,2 тисячі осіб. Лінію розмежування на Донбасі перетнули 257 осіб. На адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом прикордонники зафіксували 436 людей.

У Держприкордонслужбі стверджують, що перевіряють усіх на захворювання, зокрема й на коронавірус. Прикордонники опитують людей щодо стану їхнього здоров'я та вимірюють температуру.



На кордоні вимірюють температуру та опитують людей / Фото Держприкордонслужба

Там запевнили, що з-поміж 19 тисяч опитаних людей, які їхали з-за кордону або тимчасово окупованих територій, ні у кого не виявили підвищеної температури.



Як перетнути кордон / Інфографіка 24 канал

Що необхідно знати про закриття кордонів у Польщі?Польща у ніч з 14 на 15 березня тимчасово зупинила усе міжнародне авіаційне та залізничне пасажирське сполучення. Наразі діють 3 пункти пропуску для громадян, які мають авто:

• Дорогуськ – Ягодин,

• Корчова – Краківець,

• Гребенне – Рава-Руська.



Спочатку планувалося закрити кордони лише на 10 днів, зараз цей захід продовжили до середини квітня.



Дефіциту товарів у країні не буде, оскільки вантажні перевезення курсуватимуть без змін. Внутрішній авіаційний і залізничний рух у Польщі також залишиться без змін.



Поляки, які повертатимуться додому автомобілями, зможуть перетнути кордон, але після цього вони зобов'язані відбути 14-денний карантин.

До слова, після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, в Україну повернулися майже 60 тисяч громадян.

Зазначимо! З метою ефективної протидії коронавірусу з 00:00 22 березня 2020 року припинили пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.