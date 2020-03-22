Сколько человек пересекли украинскую границу в сутки

За прошедшие сутки, 21 марта, государственную границу Украины, линию разграничения и админграницу пересекли почти 29 тысяч человек.

Большинство из них – более 19 тысяч – это граждане Украины, которые возвращались домой. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Всего на украинской границе оформили 28,2 тысячи человек. Линию разграничения на Донбассе пересекли 257 человек. На админгранице с временно оккупированным Крымом пограничники зафиксировали 436 человек.

В Госпогранслужбе утверждают, что проверяют всех на заболевания, в том числе на коронавирус. Пограничники опрашивают людей о состоянии их здоровья и измеряют температуру.



На границе измеряют температуру и опрашивают людей / Фото Госпогранслужба

Там заверили, что из 19 тысяч опрошенных людей, которые ехали из-за рубежа или временно оккупированных территорий, ни у кого не выявили повышенной температуры.



Как пересечь границу / Инфографика 24 канал

Что необходимо знать о закрытии границ в Польше?Польша в ночь с 14 на 15 марта временно остановила все международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение. Сейчас действуют 3 пункта пропуска для граждан, у которых есть авто:

• Дорогуск – Ягодин,

• Корчева – Краковец,

• Гребенное – Рава-Русская.



Изначально планировалось закрыть границы лишь на 10 дней, сейчас эти меры продлили до середины апреля



Дефицита товаров в стране не будет, поскольку грузовые перевозки будут курсировать без изменений. Внутреннее авиационное и железнодорожное движение в Польше также останется без изменений.



Поляки, которые будут возвращаться домой автомобилями, смогут пересечь границу, но после этого они обязаны отбыть 14-дневный карантин.

К слову, после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, в Украину вернулись почти 60 тысяч граждан.

Отметим! С целью эффективного противодействия коронавируса с 00:00 22 марта 2020 года прекратили пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.