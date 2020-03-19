Украинцев эвакуируют из Польши спецпоездами: когда и какими поездами

Украинцы, которые хотят вернуться домой из Польши, смогут это сделать 20 марта специальными железнодорожными рейсами по маршруту "Перемышль-Львов-Киев". В ближайшее время в Польшу отправят спецпоезда. Продажа билетов уже открыта на сайте Укрзализныци.

Укрзализныця на своей странице в фейсбуке сообщает, что билеты можно купить только онлайн. В общем из Польши в Украину в пятницу будет отправлено 4 поезда.

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Поезда "Интерсити" будут курсировать по маршруту Перемышль – Киев (через Львов) по следующему графику:

02:30 – 11:32,

10:18 – 21:33,

13:10 – 23:08,

15:45 – 23:53.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что продажа билетов будет осуществляться исключительно на сайте Укрзализныци.

Ориентировочная стоимость билета:

2 класс – 700 гривен (100 злотых);

1 класс -1000 гривен (150 злотых).

Криклий также подчеркнул, что все украинцы, которые вернутся домой из Польши, пройдут медицинский осмотр.

Внимание! По состоянию на вечер 18 марта примерно 3,5 тысяч украинцев вызвались, что хотят уехать из Польши.

В то же время на фейсбук-странице Посольства Украины в Польше отметили, что для получения консультаций, как добраться до Перемышля из разных регионов Польши, можно обращаться к этим почетным консулам Украины:

Почетный Консул Украины в БЫДГОЩЕ – Кшиштоф Сикора +48 52 567 0786;

Почетный Консул Украины в ЛОДЗИ – Богдан Высоцкие +48 601 155 330;

Почетный Консул Украины в ОПОЛЕ – Ирена Пордзик +48 533 387 105, +48 607 216 116;

Почетный Консул Украины в ТАРНОВЕ – Бартоломей Бабушка +48 14 699 11 10, +48 609 523 666;

Почетный Консул Украины во ВРОЦЛАВЕ – Гжегож Джик +48 71 788 44 50, +48 510 011 000;

Почетное Консульство Украины в городе Зелена Гура – Кристина Яворницкая +48 576 835 981, +48 570 184 491;

Почетный Консул Украины в КАТОВИЦАХ – Др.мед. Ярослав Вечорек, +48 660 630 629;

Почетный Консул Украины в ПЕРЕМЫШЛЕ – Александр Бачик +48 16 676 80 26, +48 661 770 100;

Почетный Консул Украины в РЯШЕВЕ – Ежи Кшановський +48 17 850 09 49, +48 510 005 550;

Почетный Консул Украины в ХЕЛМЕ – Станистав Адамяк, +48 82 562 20 02, +48 607 092 033;

Почетный Консул Украины в ЩЕЦИНЕ – Генрик Колодий +48 602 493 434;

Что известно о пересечении границы с Польшей в условиях карантина

Из-за пандемии коронавируса Польша отменила железнодорожные рейсы в соседние страны и ввела карантин. Сейчас действуют три пункта пропуска для граждан, имеющих авто:

Дорогуск – Ягодин,

Корчева – Краковец,

Гребенное – Рава-Русская.

На местах работают консулы, которые помогают украинцам пересечь границу.

Советы от МИД украинцам, которые хотят эвакуироваться из соседнего государства, однако не имеют транспорта: