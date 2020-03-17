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      Почти 2 тысячи украинцев ожидают эвакуации из Польши, – посол

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      Примерно 2 тысячи украинцев хотят эвакуироваться из Польши. Они заполнили на сайте посольства Украины в Польше специальный формуляр. В нем отметили, что не могут вернуться домой самостоятельно и ожидают организованной эвакуации.

      О желании украинцев вернуться из Польши сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица. Об этом информирует "Укринформ".

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      Примерно две тысячи граждан Украины обратились в дипломатические и консульские учреждения в Польше, заявив, что они нуждаются в помощи с возвращением домой,
      – отметил Дещица.

      По его словам, сейчас рассматривают возможность организации спецрейса из Варшавы. А также вариант вывоза украинцев поездом – как и тех граждан, которые застряли на чешско-польской или немецко-польской границах.

      "Польская сторона может предоставить так называемый санитарный коридор, по которому к границе людей будет везти поезд PKP Intercity", – пояснил Дещица. А уже из Перемышля украинцы смогут пересесть на поезд Укрзализныци.

      Однако для этого нужно соответствующее решение правительства Польши. Поэтому украинские дипломаты ведут переговоры с польским МИД и министерством инфраструктуры.

      Что известно о пунктах пропуска на границе Украины и Польши

      • Сейчас действуют три пункта пропуска, через которые украинцы могут вернуться домой: Дорогуск – Ягодин, Корчова – Краковец, Гребенное – Рава-Русская.
      • На местах находятся украинские консулы, которые помогают гражданам Украины пересечь границу.
      • Эти пункты пропуска являются автомобильными. Однако по соглашению с польскими пограничниками на них позволяют и пеший переход.
      • По словам Дещицы, польские пограничники обещают лояльно относиться к украинцам, у которых срок визы или пребывания по биометрическим паспортам прошел непосредственно во время карантина в Польше.

      Обратите внимание! По состоянию на 17 марта в Польше зафиксировали 177 случаев заражения коронавирусом, в частности 16 марта коронавирус обнаружили у двух украинцев. В Украине же клинически подтвердили 7 случаев.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Польши Новости политики
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