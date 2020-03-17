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      Евакуація українців з Польщі: що відомо

      - Читать новость на русском
      Приблизно 2 тисячі українців очікують на евакуацію з Польщі / vsetutpl.com

      В Україну повернулися майже 3,4 тисячі громадян, які перебували на території Польщі без транспорту. Приблизно 2 тисячі українців ще хочуть евакуюватися. Вони заповнили на сайті посольства України в Польщі спеціальний формуляр. У ньому зазначили, що не можуть повернутися додому самостійно та очікують організованої евакуації.

      Про бажання українців повернутися з Польщі повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця. Про це інформує "Укрінформ".

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      Приблизно дві тисячі громадян України звернулися до дипломатичної та консульських установ у Польщі, заявивши, що вони потребують допомоги з поверненням додому,
      – зазначив Дещиця.

      За його словами, наразі розглядають можливість організації спецрейсу з Варшави. А також варіант вивезення українців поїздом – як і тих громадян, які застрягли на чесько-польському чи німецько-польському кордонах.

      "Польська сторона може надати так званий санітарний коридор, яким до кордону людей везтиме потяг PKP Intercity", – пояснив Дещиця. Вже з Перемишля українці зможуть пересісти на поїзд Укрзалізниці.

      Однак для цього потрібне відповідне рішення уряду Польщі. Тому українські дипломати ведуть переговори з польським МЗС та міністерством інфраструктури.

      Що відомо про українців, які вже повернулися з Польщі

      В Україну повернулися майже 3,4 тисячі українців, які перебували на території Польщі без транспорту. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. Це стало можливим завдяки співпраці відомства з органами місцевої влади України. Вони допомогли з транспортом для перевезення.

      Українці повернулися з Польщі через пункти пропуску:

      • Ягодин – Дорохуськ – 890 українців,
      • Рава-Руська – Гребенне – 1550 людей,
      • Краківець – Корчова – 950.

      Що відомо про пункти пропуску на кордоні України та Польщі

      • Наразі діють три пункти пропуску, через які українці можуть повернутися додому: Дорогуськ – Ягодин, Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська.
      • На місцях перебувають українські консули, які допомагають громадянам України перетнути кордон.
      • Ці пункти пропуску є автомобільними. Проте за згодою з польськими прикордонниками на них дозволяють і піший перехід.
      • За словами Дещиці, польські прикордонники обіцяють лояльно ставитися до українців, в яких термін візи чи перебування за біометричними паспортами минув безпосередньо під час карантину в Польщі.

      Зверніть увагу! Станом на 17 березня у Польщі зафіксували 177 випадків зараження коронавірусом, зокрема 16 березня коронавірус виявили у двох українців. В Україні ж клінічно підтвердили 7 випадків.


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      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини Польщі
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