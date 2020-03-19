Українців евакуюють з Польщі спецпотягами: коли і якими маршрутами

Українці, які хочуть повернутися додому з Польщі, зможуть це зробити 20 березня спеціальними залізничними рейсами за маршрутом Перемишль – Львів – Київ. Найближчим часом до Польщі відправлять спецпотяги. Продаж квитків вже відкрили на сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє, що квитки можна придбати лише онлайн. Загалом з Польщі до України в п'ятницю буде відправлено 4 поїзди.

Читайте детально: Що робити українцям, які хочуть евакуюватися з Польщі без власного авто

Потяги "Інтерсіті" курсуватимуть за маршрутом Перемишль – Київ (через Львів) за таким графіком:

02:30 – 11:32,

10:18 – 21:33,

13:10 – 23:08,

15:45 – 23:53.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що продаж квитків буде здійснюватись виключно на сайті Укрзалізниці.

Орієнтовна вартість квитка:

2 клас – 700 гривень (100 злотих);

1 клас –1000 гривень (150 злотих).

Криклій також наголосив, що всі українці, які повернуться додому з Польщі, пройдуть медичний огляд.

Увага! Станом на вечір 18 березня приблизно 3,5 тисяч українців зголосилися, що хочуть виїхати з Польщі.

Водночас на фейсбук-сторінці Посольства України у Польщі зазначили, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до цих Почесних консулів України:

Почесний Консул України у БИДГОЩІ – Кшиштоф Сікора +48 52 567 0786;

Почесний Консул України у ЛОДЗІ – Богдан Висоцькі +48 601 155 330;

Почесний Консул України в ОПОЛЕ – Ірена Пордзік +48 533 387 105, +48 607 216 116;

Почесний Консул України у ТАРНОВІ – Бартоломєй Бабушка +48 14 699 11 10, +48 609 523 666;

Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI – Гжегож Джік +48 71 788 44 50, +48 510 011 000;

Почесне Kонсульство України у місті Зелена Гура – Христина Яворницька +48 576 835 981, +48 570 184 491;

Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ – Др.мед.Ярослав Вечорек, +48 660 630 629;

Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ – Олександр Бачик +48 16 676 80 26, +48 661 770 100;

Почесний Консул України у РЯШЕВІ – Єжи Кшановський +48 17 850 09 49, +48 510 005 550;

Почесний Консул України в ХЕЛМІ – Станістав Адамяк, +48 82 562 20 02, +48 607 092 033;

Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ – Генрик Колодій +48 602 493 434;

Що відомо про перетин кордону з Польщею в умовах карантину

Через пандемію коронавірусу Польща скасувала залізничні рейси у сусідні країни та ввела карантин. Наразі діють три пункти пропуску для громадян, які мають авто:

Дорогуськ – Ягодин,

К орчова – Краківець,

Гребенне – Рава-Руська.

На місцях працюють консули, які допомагають українцям перетнути кордон.

Поради від МЗС українцям, які хочуть евакуюватись з сусідньої держави, проте не мають транспорту: