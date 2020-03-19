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      Українців евакуюють з Польщі спецпотягами: коли і якими маршрутами

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      Влада розповіла як українців евакуйовуватимуть з Польщі / Укрзалізниця

      Українці, які хочуть повернутися додому з Польщі, зможуть це зробити 20 березня спеціальними залізничними рейсами за маршрутом Перемишль – Львів – Київ. Найближчим часом до Польщі відправлять спецпотяги. Продаж квитків вже відкрили на сайті Укрзалізниці.

      Укрзалізниця на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє, що квитки можна придбати лише онлайн. Загалом з Польщі до України в п'ятницю буде відправлено 4 поїзди.

      Читайте детально: Що робити українцям, які хочуть евакуюватися з Польщі без власного авто

      Потяги "Інтерсіті" курсуватимуть за маршрутом Перемишль – Київ (через Львів) за таким графіком: 

      • 02:30 – 11:32,
      • 10:18 – 21:33,
      • 13:10 – 23:08,
      • 15:45 – 23:53.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що продаж квитків буде здійснюватись виключно на сайті Укрзалізниці.

      Орієнтовна вартість квитка:

      2 клас – 700 гривень (100 злотих);
      1 клас –1000 гривень (150 злотих).

      Криклій також наголосив, що всі українці, які повернуться додому з Польщі, пройдуть медичний огляд.

      Увага! Станом на вечір 18 березня приблизно 3,5 тисяч українців зголосилися, що хочуть виїхати з Польщі. 

       

      Водночас на фейсбук-сторінці Посольства України у Польщі зазначили, що для отримання консультацій, як дістатися до Перемишля з різних регіонів Польщі, можна звертатися до цих Почесних консулів України:

      • Почесний Консул України у БИДГОЩІ – Кшиштоф Сікора +48 52 567 0786;
      • Почесний Консул України у ЛОДЗІ – Богдан Висоцькі +48 601 155 330;
      • Почесний Консул України в ОПОЛЕ – Ірена Пордзік +48 533 387 105, +48 607 216 116;
      • Почесний Консул України у ТАРНОВІ – Бартоломєй Бабушка +48 14 699 11 10, +48 609 523 666;
      • Почесний Kонсул України у ВРОЦЛАВI – Гжегож Джік +48 71 788 44 50, +48 510 011 000;
      • Почесне Kонсульство України у місті Зелена Гура – Христина Яворницька +48 576 835 981, +48 570 184 491;
      • Почесний Консул України в КАТОВІЦАХ – Др.мед.Ярослав Вечорек, +48 660 630 629;
      • Почесний Kонсул України в ПЕРЕМИШЛІ – Олександр Бачик +48 16 676 80 26, +48 661 770 100;
      • Почесний Консул України у РЯШЕВІ – Єжи Кшановський +48 17 850 09 49, +48 510 005 550;
      • Почесний Консул України в ХЕЛМІ – Станістав Адамяк, +48 82 562 20 02, +48 607 092 033;
      • Почесний Консул України в ЩЕЦІНІ – Генрик Колодій +48 602 493 434;

      Що відомо про перетин кордону з Польщею в умовах карантину

      Через пандемію коронавірусу Польща скасувала залізничні рейси у сусідні країни та ввела карантин. Наразі діють три пункти пропуску для громадян, які мають авто: 

      • Дорогуськ – Ягодин,
      • Корчова – Краківець,
      • Гребенне – Рава-Руська.

      На місцях працюють консули, які допомагають українцям перетнути кордон. 

      Поради від МЗС українцям, які хочуть евакуюватись з сусідньої держави, проте не мають транспорту:

      • Добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: "Ягодин-авто" (з польської сторони  – "Дорохуськ"), "Рава-Руська" ("Хребенне"), "Краківець" ("Корчова")
      • Заповнити звернення на сайті консульства або ж звернутись до них у телефонному режимі
      • Чекайте на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

       

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      Автор: Юлія Михайлова, Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні LifeStyle Держприкордонслужба Новини Польщі Владислав Криклій Подорожі
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