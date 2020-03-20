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      Польша продлит запрет на въезд для иностранцев

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      Польская власть продлит запрет на въезд для иностранцев до середины апреля. Этот шаг для того, чтобы избежать значительной вспышки коронавируса на Пасху.

      Пасху в Польше будут праздновать 12 апреля, поэтому власть во время пандемии коронавируса хочет избежать наплыва людей на праздники, передает RMF FM.

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      Свои границы Польша закрыла 15 марта. Изначально это мероприятие планировалось лишь на 10 дней.

      Вернуться на польскую территорию могут только:

      • граждане Польши;
      • иностранцы, состоящие в браке с поляками или которые являются детьми поляков;
      • иностранцы с Картой поляка;
      • лица, имеющие дипломатический ранг или члены их семей;
      • иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;
      • иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши.

      Каждый, кто пересекает границу, будет обязан провести две недели в самоизоляции. Перевозки грузов запрет не касается.

      Сейчас в Польше зарегистрировано более 350 случаев заболевания коронавирусом, 6 случаев – летальные.

      Коронавирус в мире:

      • По состоянию на 20 марта в мире зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавируса. Из них 10 тысяч – смертельные. Почти 86 тысяч человек вылечились.
      • Больше всего больных: в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.
      • В Украине – 26 случаев Covid-19. Трое людей умерли. Один человек выздоровел.


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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Польши
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