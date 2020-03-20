Польша продлит запрет на въезд для иностранцев

Польская власть продлит запрет на въезд для иностранцев до середины апреля. Этот шаг для того, чтобы избежать значительной вспышки коронавируса на Пасху.

Пасху в Польше будут праздновать 12 апреля, поэтому власть во время пандемии коронавируса хочет избежать наплыва людей на праздники, передает RMF FM.

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Свои границы Польша закрыла 15 марта. Изначально это мероприятие планировалось лишь на 10 дней.

Вернуться на польскую территорию могут только:

граждане Польши;

иностранцы, состоящие в браке с поляками или которые являются детьми поляков;

иностранцы с Картой поляка;

лица, имеющие дипломатический ранг или члены их семей;

иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши.

Каждый, кто пересекает границу, будет обязан провести две недели в самоизоляции. Перевозки грузов запрет не касается.

Сейчас в Польше зарегистрировано более 350 случаев заболевания коронавирусом, 6 случаев – летальные.

Коронавирус в мире:

По состоянию на 20 марта в мире зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавируса. Из них 10 тысяч – смертельные. Почти 86 тысяч человек вылечились.

коронавируса. Из них – смертельные. Почти человек вылечились. Больше всего больных: в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.

В Украине – 26 случаев Covid-19. Трое людей умерли. Один человек выздоровел.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала