Польша продлит запрет на въезд для иностранцев
Польская власть продлит запрет на въезд для иностранцев до середины апреля. Этот шаг для того, чтобы избежать значительной вспышки коронавируса на Пасху.
Пасху в Польше будут праздновать 12 апреля, поэтому власть во время пандемии коронавируса хочет избежать наплыва людей на праздники, передает RMF FM.
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Свои границы Польша закрыла 15 марта. Изначально это мероприятие планировалось лишь на 10 дней.
Вернуться на польскую территорию могут только:
- граждане Польши;
- иностранцы, состоящие в браке с поляками или которые являются детьми поляков;
- иностранцы с Картой поляка;
- лица, имеющие дипломатический ранг или члены их семей;
- иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши.
Каждый, кто пересекает границу, будет обязан провести две недели в самоизоляции. Перевозки грузов запрет не касается.
Сейчас в Польше зарегистрировано более 350 случаев заболевания коронавирусом, 6 случаев – летальные.
Коронавирус в мире:
- По состоянию на 20 марта в мире зафиксировано почти 245 тысяч случаев коронавируса. Из них 10 тысяч – смертельные. Почти 86 тысяч человек вылечились.
- Больше всего больных: в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.
- В Украине – 26 случаев Covid-19. Трое людей умерли. Один человек выздоровел.
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