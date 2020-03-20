Первые поезда с эвакуированными из Польши прибыли в Украину: фото и видео

Эвакуационные поезда с украинцами начали прибывать в Украину 20 марта. Ими уже эвакуировали более 1 тысячи 150 людей.

Первый такой поезд прибыл на пункт пропуска "Мостыськая железнодорожная станция" после 4 часов утра 20 марта, сообщает Госпогранслужба.

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Уже первым рейсом в Украину вернулись более 750 украинцев и даже один иностранец, имеющий вид на жительство. После 7 часов прибыл еще один такой поезд, на котором приехали еще более 400 украинцев и еще один иностранец.

Всех пассажиров проверяли не только пограничники, но и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем, кто прибыл, измерили температуру, опросили о состоянии здоровья и взяли добровольное согласие на проведение противоэпидемиологических мероприятий.

Пограничники уверяют, что у всех людей, которые вернулись в Украину, температура тела была в пределах нормы, а жалоб на здоровье не поступало.

Поезд с эвакуированными украинцами прибыл из Польши: смотрите видео

Эвакуация украинцев поездами из Польши: смотрите фото​