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      Украинцы застряли на Тенерифе: их эвакуируют только 25 марта

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      Более 80 украинцев застряли на заблокированном острове Испании из-за эпидемии коронавируса. Сначала граждане должны были лететь из Мадрида, но власть страны не позволила им покинуть остров.

      Сейчас сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Украинцы рассказали, что сначала консульство посоветовало им взять билеты на рейс Мадрид – Киев, сообщает ТСН.

      Узнайте больше Эвакуация из-за коронавируса: Украина 19 марта примет 45 авиарейсов

      Однако украинцев с острова не выпускают, а деньги за билеты авиаперевозчик отказался вернуть.

      Впоследствии в консульстве Украины в Малаге сообщили, что украинцев таки эвакуирует авиакомпания SkyUP 25 марта с Тенерифе в Киев.

      Забронировать билет можно на сайте компании SkyUP по этой ссылке.

      Заметим, что из-за эпидемии коронавируса в мире сотни украинцев пытаются вернуться домой. Недавно только из Египта вернулись 22 тысячи туристов.

      Что известно о коронавирусе в Украине?
      В Украине ввели карантин минимум до 3 апреля. Минздрав уверяет – если количество случаев заражения будет расти, то карантин планируют продолжить.

      По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные.

      Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.

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      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Новости про коронавирус 19 марта: в Ухане ни одного нового случая, в Украине еще плюс 10
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Новости Украины авиация Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Эвакуация украинцев
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