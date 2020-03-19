Эвакуация из-за коронавируса: Украина 19 марта примет 45 авиарейсов

Продолжается эвакуация украинцев из разных стран мира. На 19 марта запланированы 45 авиарейсов. Домой вернут украинцев из 10 стран мира. Известно также расписание поездов из Польши на 20 марта.

Украина продолжает возвращать свои граждан спецрейсами со всех уголков мира.

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Согласно информации Министерства инфраструктуры, на 19 марта запланированы следующие рейсы:

30 рейсов из Шарм-эль-Шейха, Египет;

5 – из Хургады, Египет;

по одному рейсу из следующих городов: Амстердам, Брюссель, Тель-Авив, Дубаи, Веце (Германия), Франкфурт-Хан (Германия), Будапешт, Дублин, Вена и Ла-Романа (Доминиканская Республика).

Кто будет выполнять рейсы:

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины";

Fly Dubai;

"Джоника";

Ryanair;

SkyUp Airlines;

"Азур Эйр Украина";

"Роза ветров".

Расписание поездов из Польши на 20 марта

На 20 марта открыта продажа билетов на четыре спецпоезда из Польши. Билеты можно приобрести только на сайте Укрзализныци.

Номера рейсов и время отправления из Перемышля в Киев:

№717/718: из Перемышля выезжает в 02:30, в Киеве – в 10:30;

№709/710: из Перемышля будет курсировать в 10:18, в Киев прибудет в 19:26;

№716/715: из Перемышля отбывает в 13:10, в Киеве – 22:17;

№706/705: выезд из Перемышля в 15:45, в Киев прибывает в 00:46.

Что известно о текущей ситуации?По состоянию на 18 марта в Украину вернулись более 19 тысяч украинских граждан. В то же время пограничники из-за закрытия границ для иностранцев не пустили в Украину 40 граждан зарубежных государств.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 1 6 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.

Два из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.

а с 17 марта Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



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