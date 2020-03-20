Українці застрягли на Тенеріфе: їх евакуюють лише 25 березня

Понад 80 українців застрягли на заблокованому острові Іспанії через епідемію коронавірусу. Спершу громадяни мали леліти з Мадрида, але влада країни не дозволила їм покинути острів.

Наразі сполучення між островом і материковою Іспанією перервано. Українці розповіли, що спершу консульство порадило їм взяти квитки на рейс Мадрид – Київ, повідомляє ТСН.

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Однак українців з острова не випускають, а гроші за квитки авіаперевізник відмовився повернути.

Згодом у консульстві України в Малазі повідомили, що українців таки евакуює авіакомпанія SkyUP 25 березня з Тенеріфе до Києва.

Забронювати квиток можливо на сайті компанії SkyUP за цим посиланням.

Зауважимо, що через епідемію коронавірусу у світі сотні українців намагаються повернутися додому. Нещодавно лише з Єгипту повернулися 22 тисячі туристів.

Що відомо про коронавірус в Україні? В Україні ввели карантин щонайменше до 3 квітня. МОЗ запевняє, якщо кількість випадків зараження буде зростати, то карантин планують продовжити.



Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу