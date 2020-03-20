10:43
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Українці застрягли на Тенеріфе: їх евакуюють лише 25 березня

      - Читать новость на русском
      Українців евакуюють 25 березня / 24 канал

      Понад 80 українців застрягли на заблокованому острові Іспанії через епідемію коронавірусу. Спершу громадяни мали леліти з Мадрида, але влада країни не дозволила їм покинути острів.

      Наразі сполучення між островом і материковою Іспанією перервано. Українці розповіли, що спершу консульство порадило їм взяти квитки на рейс Мадрид – Київ, повідомляє ТСН.

      Дізнайтеся більше Евакуація через коронавірус: Україна 19 березня прийме 45 авіарейсів

      Однак українців з острова не випускають, а гроші за квитки авіаперевізник відмовився повернути.

      Згодом у консульстві України в Малазі повідомили, що українців таки евакуює авіакомпанія SkyUP 25 березня з Тенеріфе до Києва.

      Забронювати квиток можливо на сайті компанії SkyUP за цим посиланням.

      Зауважимо, що через епідемію коронавірусу у світі сотні українців намагаються повернутися додому. Нещодавно лише з Єгипту повернулися 22 тисячі туристів.

      Що відомо про коронавірус в Україні? В Україні ввели карантин щонайменше до 3 квітня. МОЗ запевняє, якщо кількість випадків зараження буде зростати, то карантин планують продовжити. 

      Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

      Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1 та в місті Київ – 3.

      карантин коронавірус що заборонено україна
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Рішення щодо надзвичайної ситуації у Києві вже прийняли
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України авіація Коронавірус Covid-19 Евакуація українців
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:30 Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах
      Ірина Поліщук
      сьогодні , 08:40 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      19 березня , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      19 березня , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      сьогодні , 08:40 Гігієна має стати культом в нинішніх реаліях
      Мирослава Ґонґадзе
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук