Перші потяги з евакуйованими з Польщі прибули в Україну: фото і відео

Евакуаційні потяги з українцями почали прибувати до України 20 березня. Ними вже евакуювали понад 1 тиясчу 150 плюдей.

Перший такий потяг прибув на пункт пропуску "Мостиська залізнична станція" після 4 години ранку 20 березня, повідомляє Держприкордонслужба.

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Уже першим рейсом до України повернулися понад 750 українців і навіть один іноземець, який має посвідку на проживання. Після 7 години прибув ще один такий потяг, яким приїхали ще понад 400 українців і ще один іноземець.

Усіх пасажирів перевіряли не лише прикордонники, а й представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім, хто прибув, виміряли температуру, опитали про стан здоров'я та добровільну згоду на проведення протиепідеміологічних заходів.

Прикордонники запевняють, що в усіх людей, які повернулися до України, температура тіла була у межах норми, а скарг на здоров'я не надходило.

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