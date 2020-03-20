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      Перші потяги з евакуйованими з Польщі прибули в Україну: фото і відео

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      З Польщі потягами евакуювали понад тисячу українців / dpsu.gov.ua

      Евакуаційні потяги з українцями почали прибувати до України 20 березня. Ними вже евакуювали понад 1 тиясчу 150 плюдей.

      Перший такий потяг прибув на пункт пропуску "Мостиська залізнична станція" після 4 години ранку 20 березня, повідомляє Держприкордонслужба.

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      Уже першим рейсом до України повернулися понад 750 українців і навіть один іноземець, який має посвідку на проживання. Після 7 години прибув ще один такий потяг, яким приїхали ще понад 400 українців і ще один іноземець.

      Усіх пасажирів перевіряли не лише прикордонники, а й представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім, хто прибув, виміряли температуру, опитали про стан здоров'я та добровільну згоду на проведення протиепідеміологічних заходів.

      Прикордонники запевняють, що в усіх людей, які повернулися до України, температура тіла була у межах норми, а скарг на здоров'я не надходило.

      Потяг з евакуйованими українцями прибув з Польщі: дивіться відео

      Евакуація українців потягами з Польщі: дивіться фото

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Польщі Евакуація українців Держприкордонслужба Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини України
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