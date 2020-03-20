Польща продовжить заборону на в’їзд для іноземців
Польська влада продовжить заборону на в’їзд для іноземців до середини квітня. Цей крок для того, аби уникнути значного спалаху коронавірусу на Великдень.
Великдень у Польщі святкуватимуть 12 квітня, отож влада під час пандемії коронавірусу хоче уникнути напливу людей на свята, інформує RMF FM.
До теми Перші потяги з евакуйованими з Польщі прибули в Україну: фото і відео
Свої кордони Польща закрила 15 березня. Спочатку цей захід планувся лише на 10 днів.
Повернутись на польську територію можуть лише:
- громадяни Польщі;
- іноземці, що перебувають у шлюбі з поляками або є дітьми поляків;
- іноземці з Картою поляка;
- особи, що мають дипломатичний ранг або члени їх сімей;
- іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;
- іноземці, які мають право працювати на території Польщі.
Кожен, хто перетинає кордон, буде зобов’язаний провести два тижні в самоізоляції. Перевезення вантажів заборона не стосується.
Наразі в Польщі зареєстровано понад 350 захворювань на коронавірус, 6 випадків – летальні.
Коронавірус у світі:
- Станом на 20 березня у світі зафіксовано майже 245 тисяч випадків коронавірусу. З них 10 тисяч – смертельні. Майже 86 тисяч осіб вилікувались.
- Найбільше хворих: у Китаї. Італії, Ірані, Іспанії та Німеччині.
- В Україні – 26 випадків Covid-19. Троє людей померли. Один чоловік одужав.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі