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      Польща продовжить заборону на в’їзд для іноземців

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      До середини квітня у Польщу не впускатимуть іноземців / BelNaviny

      Польська влада продовжить заборону на в’їзд для іноземців до середини квітня. Цей крок для того, аби уникнути значного спалаху коронавірусу на Великдень.

      Великдень у Польщі святкуватимуть 12 квітня, отож влада під час пандемії коронавірусу хоче уникнути напливу людей на свята, інформує RMF FM.

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      Свої кордони Польща закрила 15 березня. Спочатку цей захід планувся лише на 10 днів.
      Повернутись на польську територію можуть лише:

      • громадяни Польщі;
      • іноземці, що перебувають у шлюбі з поляками або є дітьми поляків;
      • іноземці з Картою поляка;
      • особи, що мають дипломатичний ранг або члени їх сімей;
      • іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;
      • іноземці, які мають право працювати на території Польщі.

      Кожен, хто перетинає кордон, буде зобов’язаний провести два тижні в самоізоляції. Перевезення вантажів заборона не стосується.

      Наразі в Польщі зареєстровано понад 350 захворювань на коронавірус, 6 випадків – летальні.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 20 березня у світі зафіксовано майже 245 тисяч випадків коронавірусу. З них 10 тисяч – смертельні. Майже 86 тисяч осіб вилікувались.
      • Найбільше хворих: у Китаї. Італії, Ірані, Іспанії та Німеччині.
      • В Україні – 26 випадків Covid-19. Троє людей померли. Один чоловік одужав.


      коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Польщі
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