Польща продовжить заборону на в’їзд для іноземців

Польська влада продовжить заборону на в’їзд для іноземців до середини квітня. Цей крок для того, аби уникнути значного спалаху коронавірусу на Великдень.

Великдень у Польщі святкуватимуть 12 квітня, отож влада під час пандемії коронавірусу хоче уникнути напливу людей на свята, інформує RMF FM.

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Свої кордони Польща закрила 15 березня. Спочатку цей захід планувся лише на 10 днів.

Повернутись на польську територію можуть лише:

громадяни Польщі;

іноземці, що перебувають у шлюбі з поляками або є дітьми поляків;

іноземці з Картою поляка;

особи, що мають дипломатичний ранг або члени їх сімей;

іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі.

Кожен, хто перетинає кордон, буде зобов’язаний провести два тижні в самоізоляції. Перевезення вантажів заборона не стосується.



Наразі в Польщі зареєстровано понад 350 захворювань на коронавірус, 6 випадків – летальні.

Коронавірус у світі:

Станом на 20 березня у світі зафіксовано майже 245 тисяч випадків коронавірусу. З них 10 тисяч – смертельні. Майже 86 тисяч осіб вилікувались.

випадків коронавірусу. З них – смертельні. Майже осіб вилікувались. Найбільше хворих: у Китаї. Італії, Ірані, Іспанії та Німеччині.

В Україні – 26 випадків Covid-19. Троє людей померли. Один чоловік одужав.





Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу