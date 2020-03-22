Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина. В Украину из Китая прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. В мире уже 307 тысяч 260 инфицированных. Инфекция Covid-19 может вызвать частичную или полную потерю обоняния. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 22 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 22 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- Центр общественного здоровья на официальном сайте сообщил, что по состоянию на 22 марта, в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных.
В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом: (предварительные данные ЦОЗ)
- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);
- Киев — 9;
- Киевская область — 4;
- Львовская область — 1;
- Тернопольская область — 1;
- Черновицкая область — 25 (1 летальный).
- В Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса. Самое удивительное, что информацию обнародовал официальный Центр общественного здоровья. Говорится о сообщении о том, что в Черновицкий области якобы выздоровели от коронавирусной инфекции 8 новых пациентов. Через некоторое время Черновицкая ОГА и Минздрав опровергли это. Впоследствии в Минздраве объяснили, что у 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на коронавирус, которые были отрицательны. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.
- Сегодня в Украину из Китая прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. Кроме того украинский самолет привезет маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
- На Тернопольщине коронавирус подозревают у 2 маленьких детей. В то же время, по состоянию на утро 22 марта стало известно о новых подозрениях на коронавирус в регионе. Сейчас этих подозрений 3, все люди уже госпитализированы.
- У народного депутата Сергея Вельможного подозревают коронавирус. Он с сыном находится в больнице. В то же время сам Вельможный сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно.
- Министерство здравоохранения призвало студентов-медиков к сотрудничеству. В частности, интернов, находящихся на заочном обучении и студентов 5 – 6 курсов.
- Первый зараженный коронавирусом житомирянин показал свой инфекционный бокс и условия в нем. Смотрите видео по ссылке.
- У политзаключенного Сервера Мустафаева симптомы коронавируса. Россия не оказывает ему медицинскую помощь.
- Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-2019. Согласно постановлению Кабинета Министров, их будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. С перечнем лекарств можно ознакомиться по ссылке.
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Ограничения в Украине из-за карантина
- Зеленский допускает введение чрезвычайной ситуации по всей Украине. 23 марта состоялось селекторное совещание, в котором приняли участие глава государства Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль.
- С воскресенья, 22 марта, военнослужащие ВСУ присоединятся к совместному с полицейскими и нацгвардейцами патрулированию улиц. Они будут следить за соблюдением карантина в Украине.
- Полицейские обнаружили почти 1,5 тысячи нарушителей карантина. Составлены 1 415 админпротоколов и открыты 9 уголовных производств. Больше всего нарушений на Днепропетровщине, а меньше всего – на Хмельнитчине.
- В Киеве начнут дезинфицировать жилые дома из-за распространения Covid-2019. На такие меры столичная власть уже выделила немаленькую сумму.
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Украинцы за рубежом
- За минувшие сутки, 21 марта, государственную границу Украины, линию разграничения и админграницу пересекли почти 29 тысяч человек. Большинство из них – более 19 тысяч – это граждане Украины, которые возвращались домой. В Госпогранслужбе уверяют, что проверяют всех на заболевания, в том числе и на коронавирус.
- Спецрейсы продолжают забирать украинцев из разных уголков мира во время пандемии коронавируса Covid-2019. Настоящий героизм при этом проявляют экипажи самолетов, осуществляющих эвакуацию. Стюардесса МАУ показала борт, который эвакуировал украинцев из Египта.
- Эвакуация украинцев, которые из-за закрытия границ застряли в Австрии, происходила 21 марта. Впрочем не все смогли эвакуироваться – один мужчина пришел слишком пьяным для этого.
- Эпидемиологи с Нацполицией будут проверять соблюдение самоизоляции всех тех, которые вернулись из-за границы. Отныне письменное согласие на такую изоляцию – обязательно.
Церковь и коронавирус
- Украинская греко-католическая церковь готова в случае необходимости превратить свои храмы на больницы из-за эпидемии коронавируса.
- Во Львове отправляют богослужения в пустых храмах. Так, мэр города Андрей Садовый обнародовал в своем телеграм-канале фото из полупустого Храма Ольги и Елизаветы во Львове. Он выразил благодарность всем горожанам, которые прислушиваются к советам и помогают своим старшим родным и близким "посетить церковь благодаря онлайн-трансляциям".
- Зато патриарх Филарет заявил, что гомосексуализм стал причиной коронавируса. Он считает, что причиной страшного заражения человечества стала греховность.
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Новости о коронавирусе в мире за 22 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире от начала вспышки пандемии коронавируса SARS-CoV-2 заразились 307 280 человек. В общем умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели.
- Больше всего инфицированных наблюдают на территории материкового Китая, особенно в эпицентре вспышки инфекции, провинции Хубэй. Там коронавирус подтвердили у 81 348 человек.
- Худшая в мире ситуация за пределами материкового Китая сейчас в Италии, где в целом от коронавируса умерли уже 4 825 человек, инфекцию подхватили 53 578 человек, 6 072 человека выздоровели.
- Также значительный показатель заболеваемости фиксируют в США, где 27 474 инфицированных, Испании (25 496), Германии (22 364) и Иране (20 610).
- Британские ученые определили новые симптомы коронавируса. Инфекция Covid-19 может вызвать частичную или полную потерю обоняния – аносмию.
- В то же время есть и позитивные новости. В Италии от коронавируса вылечили 95-летнюю женщину: она заразилась одной из первых.
- В соседней Румынии за день от коронавируса умерли 2 человека. Сейчас в стране – 433 пациента, у которых подтвердили коронавирус.
- В Великобритании назначили "уцелевшего преемника" (designated survivor) на случай, если премьер-министр Борис Джонсон или его помощники заболеют коронавирусом. В Британии по состоянию на 22 марта подтверждены более 5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Всего умерли более 200 человек.
- Коронавирус добрался и до Букингемского дворца: заразился помощник Елизаветы II.
- Голливудская и украинская актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом.
- Также коронавирусом заболел клавишник Bon Jovi Дэвид Брайан.
- Легендарный футболист "Милана" Паоло Мальдини и его сын Даниэль Мальдини заразились коронавирусом нового типа COVID-19.
- Российский телеканал взял интервью у "коронавируса": курьезное видео.
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