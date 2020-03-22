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      Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов

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      Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина. В Украину из Китая прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. В мире уже 307 тысяч 260 инфицированных. Инфекция Covid-19 может вызвать частичную или полную потерю обоняния. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 22 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 22 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • Центр общественного здоровья на официальном сайте сообщил, что по состоянию на 22 марта, в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных.

      В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом: (предварительные данные ЦОЗ)

      • Днепропетровская область — 2;
      • Донецкая область — 1;
      • Житомирская область — 2 (1 летальный);
      • Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);
      • Киев — 9;
      • Киевская область — 4;
      • Львовская область — 1;
      • Тернопольская область — 1;
      • Черновицкая область — 25 (1 летальный).
      • В Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса. Самое удивительное, что информацию обнародовал официальный Центр общественного здоровья. Говорится о сообщении о том, что в Черновицкий области якобы выздоровели от коронавирусной инфекции 8 новых пациентов. Через некоторое время Черновицкая ОГА и Минздрав опровергли это. Впоследствии в Минздраве объяснили, что у 8 человек было зафиксировано подозрение на Covid-19. Для получения окончательного результата им были сделаны 2 повторных теста на коронавирус, которые были отрицательны. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции.
      • Сегодня в Украину из Китая прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. Кроме того украинский самолет привезет маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса.
      • Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
      • На Тернопольщине коронавирус подозревают у 2 маленьких детей. В то же время, по состоянию на утро 22 марта стало известно о новых подозрениях на коронавирус в регионе. Сейчас этих подозрений 3, все люди уже госпитализированы.
      • У народного депутата Сергея Вельможного подозревают коронавирус. Он с сыном находится в больнице. В то же время сам Вельможный сообщил, что первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно.
      • Министерство здравоохранения призвало студентов-медиков к сотрудничеству. В частности, интернов, находящихся на заочном обучении и студентов 5 – 6 курсов.
      • Первый зараженный коронавирусом житомирянин показал свой инфекционный бокс и условия в нем. Смотрите видео по ссылке.
      • У политзаключенного Сервера Мустафаева симптомы коронавируса. Россия не оказывает ему медицинскую помощь.
      • Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-2019. Согласно постановлению Кабинета Министров, их будут ввозить в Украину без пошлины и НДС. С перечнем лекарств можно ознакомиться по ссылке.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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