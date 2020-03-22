Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов

Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина. В Украину из Китая прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. В мире уже 307 тысяч 260 инфицированных. Инфекция Covid-19 может вызвать частичную или полную потерю обоняния. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 22 марта.

Новости о коронавирусе в Украине 22 марта

Ситуация с коронавирусом в Украине

Центр общественного здоровья на официальном сайте сообщил, что по состоянию на 22 марта, в Украине зафиксированы 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, в том числе 3 летальных.

В каких областях Украины зафиксированы случаи заражения коронавирусом: (предварительные данные ЦОЗ)

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 2 (1 летальный);

Киев — 9;

Киевская область — 4;

Львовская область — 1;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный).

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Церковь и коронавирус

Украинская греко-католическая церковь готова в случае необходимости превратить свои храмы на больницы из-за эпидемии коронавируса.

Во Львове отправляют богослужения в пустых храмах. Так, мэр города Андрей Садовый обнародовал в своем телеграм-канале фото из полупустого Храма Ольги и Елизаветы во Львове. Он выразил благодарность всем горожанам, которые прислушиваются к советам и помогают своим старшим родным и близким "посетить церковь благодаря онлайн-трансляциям".

Зато патриарх Филарет заявил, что гомосексуализм стал причиной коронавируса. Он считает, что причиной страшного заражения человечества стала греховность.

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