Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина: что известно

С воскресенья, 22 марта, военнослужащие ВСУ присоединятся к полицейским и Нацгвардии для патрулирования улиц украинских городов. Они будут следить за соблюдением карантина в Украине.

Командование военных гарнизонов ВСУ обеспечило личный состав средствами защиты, антисептиками и дезинфицирующими веществами. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

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Отметим, что 22 марта может состояться заседание Совета национальной безопасности Украины. Вопросом срочного созыва будет введение чрезвычайного положения в Украине. Его могут ввести на всей территории Украины уже со следующего вторника.

Внимание! Сейчас в Украине в целом действует усиленный карантин. В 7 регионах власть на местах ввела режим чрезвычайной ситуации: в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Что известно об уже существующим ограничениям во время карантина

Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Городские и сельские советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения выполнять отказываются, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Как будут наказывать за нарушение карантина / Инфографика 24 канала