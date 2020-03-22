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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Власть привлечет военных для патрулирования улиц во время карантина: что известно

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      С воскресенья, 22 марта, военнослужащие ВСУ присоединятся к полицейским и Нацгвардии для патрулирования улиц украинских городов. Они будут следить за соблюдением карантина в Украине.

      Командование военных гарнизонов ВСУ обеспечило личный состав средствами защиты, антисептиками и дезинфицирующими веществами. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

      Актуально Полицейские обнаружили почти тысячу нарушителей карантина

      Отметим, что 22 марта может состояться заседание Совета национальной безопасности Украины. Вопросом срочного созыва будет введение чрезвычайного положения в Украине. Его могут ввести на всей территории Украины уже со следующего вторника.

      Внимание! Сейчас в Украине в целом действует усиленный карантин. В 7 регионах власть на местах ввела режим чрезвычайной ситуации: в Черновицкой, Житомирской, Харьковской, Киевской и городе Киеве, Ивано-Франковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

      Что известно об уже существующим ограничениям во время карантина

      • Верховная Рада 17 марта уже усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские и сельские советы, на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения выполнять отказываются, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

      карантин
      Как будут наказывать за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе 21 марта: в Украине могут ввести чрезвычайное положение
      21 марта
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Чрезвычайное положение в Украине 2020 Полиция Карантин в Украине 2020 Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики
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