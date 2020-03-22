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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Влада залучить військових для патрулювання вулиць під час карантину: що відомо

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      Бійці ЗСУ патрулюватимуть вулиці українських міст / mil.gov.ua

      Від неділі, 22 березня, військовослужбовці ЗСУ долучаться до спільного з поліцейськими та нацгвардійцями патрулювання вулиць. Вони стежитимуть за дотриманням карантину в Україні.

      Командування військових гарнізонів ЗСУ забезпечило особовий склад засобами захисту, антисептиками та дезінфекційними речовинами. Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

      Актуально Поліцейські виявили майже тисячу порушників карантину

      Відзначимо, що 22 березня може відбутись засідання Ради національної безпеки України. Питанням термінового скликання буде запровадження надзвичайного стану в Україні. Його можуть ввести по всій території України вже з наступного вівторка.

      Увага! Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 7 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.

      Що відомо про вже існуючі обмеження під час карантину

      • Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.
      • Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.
      • Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Надзвичайний стан в Україні 2020 Поліція Карантин в Україні 2020 Збройні сили України Новини України Новини політики
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