Влада залучить військових для патрулювання вулиць під час карантину: що відомо

Від неділі, 22 березня, військовослужбовці ЗСУ долучаться до спільного з поліцейськими та нацгвардійцями патрулювання вулиць. Вони стежитимуть за дотриманням карантину в Україні.

Командування військових гарнізонів ЗСУ забезпечило особовий склад засобами захисту, антисептиками та дезінфекційними речовинами. Про це повідомляє пресцентр Міноборони України.

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Відзначимо, що 22 березня може відбутись засідання Ради національної безпеки України. Питанням термінового скликання буде запровадження надзвичайного стану в Україні. Його можуть ввести по всій території України вже з наступного вівторка.

Увага! Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 7 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській і місті Києві, Івано-Франківській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.

Що відомо про вже існуючі обмеження під час карантину

Верховна Рада 17 березня вже посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу