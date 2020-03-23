Новости о коронавирусе 23 марта: умерло почти 15 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года
Из-за коронавируса в Украине отсрочат второй этап медреформы. Рада собирается на внеочередное заседание. В Китае прогнозируют, что борьба с коронавирусом продлится 2 года. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 23 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 23 марта
Ситуация с коронавирусом в Украине
- В Украине по состоянию на 23 марта зафиксированы 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев:
- Киев – 29 случаев;
- Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления);
- Киевская область – 5 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
- Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
- Днепропетровская область – 2 случая;
- Львовская область – 2 случая;
- Донецкая область – 1 случай;
- Тернопольская область – 1 случай;
- Черкасская область – 1 случай.
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- В Украине пока лабораторно подтверждено коронавирус у одного нардепа – Сергей Шахова. Он находится в больнице. Подозрение на коронавирус есть у еще трех нардепов: Сергея Вельможного (группа "Доверие"), Александра Лукашева (ОПЗЖ) и Руслана Горбенко ("Слуга народа").
- В Украину из Китая поступили экспресс-тесты на коронавирус. В течение дня их должны доставить во все области. Экспресс-тесты будут делать только врачи, а не скорая помощь.
- Минздрав переходит ко второму этапу борьбы с коронавирусом. Он заключается не только в избежании эпидемии, но и в непосредственном лечении болезни. Для врачей планируют ввести почасовую оплату труда.
- Глава Минздрава Илья Емец на 3 месяца отсрочит второй этап медреформы, который должен был начаться 1 апреля.
- САП открыла уголовное производство из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспорт масок. Дело расследуют как служебную халатность членов правительства.
- С 23 марта в Киеве общественным транспортом можно пользоваться только по спецпропускам. Запрещено посещать спортивные и детские площадки. На каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.
- Народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию. На этой неделе Рада может рассмотреть законопроект о дистанционной работе, а также введение чрезвычайного положения в Украине, если так решит СНБО. В частности, Минздрав выступает за чрезвычайное положение.
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Соцпомощь и экономическая ситуация
- Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса. За месяц карантина у многих не хватит денег, чтобы удержать себя и семью, поэтому власть должна кардинально пересмотреть бюджет и наладить отношения с МВФ.
- Прогноз инвестиционной компании Dragon Capital. По оптимистическому сценарию, экономика Украины сократится на 4% ВВП, а доллар подскочит до 30 гривен. По базовому сценарию, экономика упадет на 9% ВВП, а доллар вырастет до 35 гривен.
- Пенсионеры (у кого меньше 5 тысяч грн пенсии) и получатели соцпомощи с 1 апреля получат по дополнительной тысячи. Но для этого нужно внести изменения в бюджет.
- С мая проведут идексацию пенсий. А пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, ежемесячно будут доплачивать по 500 гривен.
- Из-за карантина правительство увеличит субсидию в среднем на 300 гривен.
- На время карантина украинцам разрешили не платить за ипотеку. Банки не будут взимать с них залог.
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Украинцы за рубежом
- В воскресенье в Украину въехало более 15 000 человек. У одного мужчины в Борисполе экспресс-тест подтвердил Covid-19, его доставили в инфекционное отделение.
Новости о коронавирусе в мире за 23 марта
Главное о коронавирусе в мире
- В мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: Китай (81093), Италия (59 138), США (35 070), Испания (29909), Германия (26 198).
- В Великобритании призывают самоизолироваться около полутора миллионов граждан. На принудительный карантин пойдут люди из группы риска.
- В Чехии считают, что границы ЕС могут быть закрытыми год или два из-за пандемии коронавируса. 22 марта в Чехии зафиксировали первую смерть от Covid-19.
- В Иране 200 человек умерли от алкоголя, "излечиваясь" так от коронавируса. Спиртное, которое изготавливали на дому, часто оказывалось некачественным.
- Продюсер Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме. Его недавно осудили на 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства.
- Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко предположила, что уже полностью оправилась от коронавируса. Во время болезни она спала по 16 часов в сутки.
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Исследования коронавируса
- Китайские эксперты считают, что для полной победы над коронавирусом Европе понадобится примерно два года.
- В ВОЗ заявили, что карантин не защитит от повторного возгорания коронавируса. Когда все ограничительные меры отменят, опасность инфицирования вновь возрастет.
- Французские специалисты выделили три препарата против коронавируса, которые показывают хорошие результаты во время испытаний. Это гидроксихлорохин, хлорохин и азитромицин.
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