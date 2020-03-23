Новости о коронавирусе 23 марта: умерло почти 15 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года

Из-за коронавируса в Украине отсрочат второй этап медреформы. Рада собирается на внеочередное заседание. В Китае прогнозируют, что борьба с коронавирусом продлится 2 года. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 23 марта.