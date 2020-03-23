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      Новости о коронавирусе 23 марта: умерло почти 15 000 человек, на борьбу с вирусом уйдет 2 года

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      Из-за коронавируса в Украине отсрочат второй этап медреформы. Рада собирается на внеочередное заседание. В Китае прогнозируют, что борьба с коронавирусом продлится 2 года. Последние новости о коронавирусе Covid-19 в Украине и мире 23 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 23 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине

      • В Украине по состоянию на 23 марта зафиксированы 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Киев обогнал Черновицкую область по количеству подтвержденных случаев:
      • Киев – 29 случаев;
      • Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления);
      • Киевская область – 5 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный);
      • Житомирская область – 2 случая (1 летальный);
      • Днепропетровская область – 2 случая;
      • Львовская область – 2 случая;
      • Донецкая область – 1 случай;
      • Тернопольская область – 1 случай;
      • Черкасская область – 1 случай.

      Важно Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019

      • В Украине пока лабораторно подтверждено коронавирус у одного нардепа – Сергей Шахова. Он находится в больнице. Подозрение на коронавирус есть у еще трех нардепов: Сергея Вельможного (группа "Доверие"), Александра Лукашева (ОПЗЖ) и Руслана Горбенко ("Слуга народа").
      • С 23 марта в Киеве общественным транспортом можно пользоваться только по спецпропускам. Запрещено посещать спортивные и детские площадки. На каждые 10 квадратных метров в помещении должен находиться только один человек.

      Должен знать каждый Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

      Соцпомощь и экономическая ситуация

      • Аваков анонсировал "экстраординарные шаги" в Украине из-за коронавируса. За месяц карантина у многих не хватит денег, чтобы удержать себя и семью, поэтому власть должна кардинально пересмотреть бюджет и наладить отношения с МВФ.
      • Прогноз инвестиционной компании Dragon Capital. По оптимистическому сценарию, экономика Украины сократится на 4% ВВП, а доллар подскочит до 30 гривен. По базовому сценарию, экономика упадет на 9% ВВП, а доллар вырастет до 35 гривен.
      • Пенсионеры (у кого меньше 5 тысяч грн пенсии) и получатели соцпомощи с 1 апреля получат по дополнительной тысячи. Но для этого нужно внести изменения в бюджет.
      • С мая проведут идексацию пенсий. А пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, ежемесячно будут доплачивать по 500 гривен.

      Полезная информация Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников

      Украинцы за рубежом

      • В воскресенье в Украину въехало более 15 000 человек. У одного мужчины в Борисполе экспресс-тест подтвердил Covid-19, его доставили в инфекционное отделение.

      Новости о коронавирусе в мире за 23 марта

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. Топ-5 стран по количеству подтвержденных случаев: Китай (81093), Италия (59 138), США (35 070), Испания (29909), Германия (26 198).
      • В Великобритании призывают самоизолироваться около полутора миллионов граждан. На принудительный карантин пойдут люди из группы риска.
      • В Иране 200 человек умерли от алкоголя, "излечиваясь" так от коронавируса. Спиртное, которое изготавливали на дому, часто оказывалось некачественным.
      • Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко предположила, что уже полностью оправилась от коронавируса. Во время болезни она спала по 16 часов в сутки.

      Актуально Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях

      Исследования коронавируса

      • Китайские эксперты считают, что для полной победы над коронавирусом Европе понадобится примерно два года.
      • Французские специалисты выделили три препарата против коронавируса, которые показывают хорошие результаты во время испытаний. Это гидроксихлорохин, хлорохин и азитромицин.

       

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине
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